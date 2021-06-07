Gelecek Partisi’nden ‘Süleyman Soylu’yu anlama kılavuzu’

Gelecek Partisi, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu ‘anlama kılavuzu’ yayımladı.

Fotoğraflar: AA ve DHA

Twitter hesabı üzerinden yayınlanan video, Soylu’nun, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu hakkındaki iddiaları ve Davutoğlu’nun bu iddialara cevaplarını içeriyor.

Soylu, 24 Mayıs Pazartesi günü Habertürk’te canlı yayında konuşmuş, Davutoğlu’da 31 Mayıs Pazartesi günü aynı kanalda bakana cevap vermişti.

Videoda, Soylu’nun iddiaları ve eski başbakanın cevapları şöyle verildi:

‘Cumhurbaşkanına arkanızdan iş çeviririm mesajı verdi’

Soylu: Üç dört arkadaşımız bir mücadele başlattık. Davutoğlu’nun, partinin içerisinde partinin kodlarına göre hareket etmediğini gördük. MKYK öncesinde imzalar toplandı bunda benim de dahlim var bizim arkadaşlarımızın da dahli var..

Davutoğlu: Başlarken cumhurbaşkanına mesaj gönderdi. Parti içinde darbenin ana unsurunu hatırlatarak bunu yaptı. Bu mesajla cumhurbaşkanına şunu söyledi: “Nasıl Davutoğlu arkasından dolap çevirmişsem sizin de arkanızdan dolap çeviririm.”

‘Suçlama cumhurbaşkanına’

Soylu: Yıl 2015. Başbakan Ahmet Davutoğlu. 7 Haziran seçimleri öncesinde MKYK toplantısında bir değerlendirme yaparken “HDP’yle anayasa yapabiliriz” diye bir cümle çıktı ağzından.

Davutoğlu: Aslında burada suçlama sayın cumhurbaşkanına. HDP ile komisyon kuran sayın cumhurbaşkanının kendisi ben değilim. O tarihte seçime gidiyoruz. Ne sayısal ne de siyasal bir atmosfer var.

‘Başbakan ne kadar sorumluysa bakan da o kadar sorumludur’

Soylu: 1 Kasım seçimlerinden sonra bu mücadele devam etti ama başka bir şey daha oldu. Davutoğlu’nun think-tank kuruluşlarından birine Mithat Sancar geldi.

Davutoğlu: Sancar kim peki? Cumhurbaşkanının akil adamlar heyetine aldığı bir profesör. Sen yine cumhurbaşkanını suçluyorsun. Ben o sırada dışişleri bakanıyım.

Soylu: Mithat Sancar çok önemli şeyler söyledi: “Apo hapisten çıkacak, Kuzey Suriye’de bir devlet kurulacak, onun başına geçecek. Türkiye’de özerk bir anayasa yapılacak.”

Davutoğlu: Bir dakika dur bakalım Süleyman Bey. Sen o kabinede bakandın. Başbakan ne kadar sorumluysa bakan da o kadar sorumludur. “Sayın başbakana ‘Kuzey Suriye’de devlet kurmak istiyorsun, bu doğru değil’ dedim” desin. Yok böyle bir şey. Peki niye delil gösteriyor bunu? Yine mesaj cumhurbaşkanına ve Berat Albayrak’a. Benim omzumdan onlara ateş etmeye çalışıyor. Benim omzum zayıf bir omuz değil Süleyman Bey. Döner o omuz seni vurur.