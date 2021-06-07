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Yaramazlara biraz batar!

Horoz dövüştüren 24 kişiye para cezası

 Van’ın İpekyolu ilçesinde horoz dövüşü yaptırılan işyerindeki 24 kişiye 32 bin 64 lira para cezası uygulandı.

Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, hayvanlara eziyetin önlenmesi amacıyla umuma açık, istirahat ve eğlence yerlerine yönelik denetim yaptı. Bodrum katı horoz dövüşü için tasarlanan işyerine de operasyon düzenledi.


İki horozun dövüştürüldüğünü, 15 horozun da dövüştürülmek üzere kafeslerde tutulduğunu belirleyen ekipler, işletme sahibi Ş.D.’nin ise oluşturulan ring içinde hakemlik yaptığını tespit etti.

Horoz dövüşü üzerinden kumar oynadığı tespit edilen 24 kişiye ceza kesildi.

İkisi yaralı 17 horoz, tedavilerinin yaptırılması ve koruma altına alınmaları amacıyla Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü’ne teslim edildi.

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