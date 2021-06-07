400 kilo eroin: Gönderen İranlı, yakalayan Bulgar, yakalanan Türk

İran’dan mermer levhaları arasında saklanmış halde yola çıkarılan 400 kilogram eroine Bulgaristan’da el konuldu. İki Türk gözaltına alındı.

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Özel yetkili Bulgar savcı Valentina Madzharova uyuşturucunun dört konteyner içinde Varna limanına geldiğini, oradan da güneydeki Sliven kentinde bulunan bir depoya aktarıldığını söyledi.

Savcı, iki Türkiye vatandaşının, Bulgaristan, Avrupa Birliği ve ABD’li yetkililerin işbirliğiyle dört aydır yürütülen soruşturma sonucunda yakalandığını ifade etti.

“İran çıkışlı eroinin Batı Avrupa’ya aktarıldığı bir uyuşturucu güzergahından söz ediyoruz” diyen Madzharova her bir mermer levhasının içindeki boşluklara 3 ila 4 kilogram yüksek kalite eroin yerleştirildiğini belirtti.

Toplam eroin miktarı yaklaşık 400 kilogram. Piyasa değeri 16 milyon dolar civarında.

Asya ve Orta Doğu’dan gelen uyuşturucunun Batı’ya sevk rotası üzerinde bulunan Bulgaristan’da şubat ayında da Dubai’den gelen bir konteyner gemisinde 400 kilogramdan fazla eroin bulunmuştu.