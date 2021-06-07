Yırtıcı hayvanlardan kaçan karacaya yavrusu ölen keçi annelik ediyor

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde yırtıcı hayvanlardan kaçan ve yaklaşık bir aylık olduğu tahmin edilen karaca yavrusu keçi sürüsüne sığındı. Yavrusu ölen bir keçi ona annelik ediyor.

Fotoğraflar: AA

AA’nın haberine göre lçe kırsalındaki Çamalanı Mahallesi’nde Menekşe ailesine ait keçileri otlatan çobanlar, bir karacanın kaçıp sürüye sokulduğunu gördü. Çobanların mahalleye götürdüğü yavru, kısa sürede ortama uyum sağladı ve oğlaklarla beraber hareket etmeye başladı.

Aile bireylerinden Seyhan Menekşe, avcılar kulübü aracılığıyla durumu Balıkesir Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürlüğü’ne ilettiklerini belirterek, “Geldiler kontrol ettiler, karaca yavrusunun sağlığının yerinde olduğunu görünce bize sahiplendirdiler. Biz de bakmaya başladık. Yavru büyüyünce tekrar doğaya salınacak” dedi.

Yavrusu ölmüş bir keçinin karacaya annelik ettiğini anlatan Menekşe, bu hayvanın bakımının oğlaklardan kolay olduğunu dile getirdi.

Seyhan Menekşe’nin babası Zeynal Menekşe de oğlaklar otlatılmaya götürüldüğünde karacayı karakavuk otuyla beslediklerini söyleyerek, “Çok sevimli bir hayvan. Oğlakları annelerine saldığımızda bu da yavrusu ölen keçiyi buluyor emiyor” dedi.