Diken

Yaramazlara biraz batar!

Akşam Postası / 29 Nisan 2021

İstanbul için sevindiren rakam

Prof. Saklı, ‘Varyant tespitinde boşluk var’ dedi: Sonbaharda daha uzun kapanabiliriz

Kısıtlamadan muaf çalışanlara görev belgesi zorunluluğu

‘Alkış’tan duyulmayan çığlıklar: Doktora dokuz aylık bebeği için izin yok

Bankalar ‘tam kapanma’da çalışacak

İstanbul’daki eczaneler ‘tam kapanma’da akşam 6’ya kadar açık

Prof. Müftüoğlu, önümüzdeki yazın nasıl geçeceğini belirleyecek dört etkeni yazdı

RTÜK’ten kanallara: Eğlendirin, rehabilite edin

BioNTech aşısının 2’nci dozunda ‘son karar’: İlk randevular geçerli

BioNTech aşısının ikinci dozuyla ilgili belirsizlikle ilgili resmi bir açıklama yapılmazken yeni haber geldi: ‘İkinci dozun ertelenmesi kararı’ndan önce alınmış randevular geçerli.

BioNTech çocuklarda kullanım için tarih verdi

Rus aşısının üretimi için 10 ay bürokrasi yürütülmüş

Dört yılda aşıya 157 milyar dolar harcanacak

Kadınlar bir yılda 6,5 trilyon lira kaybetti

‘Makyajla’ maske kuralını deldiler: Pasaportlarına el kondu; sınırdışı edilebilirler

TESK başkanından İçişleri’ne hodri meydan: İçki satmaya devam edeceğiz

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken, İçişleri Bakanlığı’nın yayınladığı ‘tam kapanma’ genelgesinde yasağa dair bir ifade bulunmadığı için satışına devam edileceğine söyledi.

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İçki yasağı tebliğ edildi: Tekel bayilerine ‘dalga geçer’ gibi ‘bol kazançlar’ mesajı

Bilim kurulu üyesi ‘içki yasağı’nı anlayamadı: Akılcı tarafı yok

10 yıldır tutturulamıyor: Enflasyon beklentisi yine yükseltildi

Merkez Bankası (MB), yıl sonu enflasyon beklentisini yüzde 9.4’ten yüzde 12.2’ye çıkardı.

Kavcıoğlu’nun mesajları fiyatlanmadı, dolarda tepki cılız

MB altın satışında da dünya lideri

Ethereum’dan yeni rekor

Bitcoin’den sonra ikinci büyük kripto Ethereum 2 bin 800 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Peş peşe gelen rekorlarda Ether’e kurumsal yatırımcı ilgisinin artmasının payı büyük.

Thodex CEO’sunun kardeşlerine tutuklama talebi

Thodex soruşturmasında adliyeye sevk edilen 16 şüpheliden şirketin firari CEO’su Faruk Fatih Özer’in kardeşleri Güven Özer ve Serap Özer dahil dokuzu tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.

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Kaftancıoğlu’na tazminat cezası

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın açtığı dava sonucunda CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu tazminata mahkum edildi.

Kadir Şeker için Yargıtay’a başvuru

Sevgilisini dövdüğü öne sürülen adamı engellemek isterken öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan Kadir Şeker’in tahliyesi için avukatları Yargıtay’a başvurdu.

Kıbrıs’ta ortak zemin ‘yine’ bulunamadı

İsviçre’nin Cenevre kentinde salı günü başlayan Kıbrıs görüşmelerinde ortak zemin yine bulunamadı. Taraflar, görüşme sonrası birbirini suçlarken, Birleşmiş Milletler (BM) yeni bir görüşme yapılabileceğinin sinyalini verdi.

İstanbul’daki Şampiyonlar Ligi finali seyircili

29 Mayıs’taki Şampiyonlar Ligi finali ‘seyircili’ oynanacak. UEFA, 17 Mayıs’a kadar sürecek ‘tam kapanma’nın maçı etkilemeyeceğini duyurdu.

Bir intihar, iki ölüm

ABD’nin San Diego kentinde yaşayan bir kadın, yolda yürürken, intihar eden bir adamın üzerine düşmesi sonucunda hayatını kaybetti.

Kim bu ekrandaki yabancı: Zoom oyunu mu yoksa pandemi yaşlandırıyor mu?

Aynaya yansıyan yüzünüz ya da pandemi sonrası dünya için daha geçerli tabirle, Zoom’daki yüzünüz yaşlanmış mı görünüyor? Bu Zoom’un size oynadığı bir oyun mu yoksa pandemi sahiden sizi yaşlandırıyor mu?

Dubai’de çıplak çekimin mimarı: Aynı grupla Türkiye’ye yaptığımız ziyaretten farkı yoktu

Dubai’yi karıştıran ‘balkonda çıplak fotoğraf çekimi’nin arkasındaki adam konuştu: “Evli ve çocuklu, mütevazı bir adamım. Aynı grupla Maldivlere, Türkiye’ye ya da Meksika’ya yaptığımız seyahatlerden farkı yoktu.”

10 bin sterlinlik ‘madeni para’ basıldı: 400 saatte üretildi; ağırlığı 10 kilo

Britanya’da, 10 bin sterlinlik (114 bin 493 lira) altın para basıldı. Kraliyet Darphanesi’nin, ‘1100 yıllık tarihimizin en büyük madeni paralardan biri’ ve ‘bir şaheser’ diye nitelediği madeni paranın ağırlığı 10 kilo.

SON HABERLER

Kadınlar bir yılda 6,5 trilyon lira kaybetti

Oxfam raporuna göre kadınlar son bir yıl içinde 800 milyar dolar (6.5 trilyon lira) gelir kaybına uğradı. Bu 98 ülkenin toplam gayrisafi yurt içi hasılasından (GSYH) daha fazla.

MB altın satışında da dünya lideri

128 milyar dolarlık rezerv satışı nedeniyle eleştirilerin odağında bulunan Merkez Bankası (BM) altın satışında da dünyada lider konumda. İlk çeyrekte altın rezervindeki düşüş 31,5 ton.