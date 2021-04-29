Akşam Postası / 29 Nisan 2021

BioNTech aşısının 2’nci dozunda ‘son karar’: İlk randevular geçerli

BioNTech aşısının ikinci dozuyla ilgili belirsizlikle ilgili resmi bir açıklama yapılmazken yeni haber geldi: ‘İkinci dozun ertelenmesi kararı’ndan önce alınmış randevular geçerli.

TESK başkanından İçişleri’ne hodri meydan: İçki satmaya devam edeceğiz

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken, İçişleri Bakanlığı’nın yayınladığı ‘tam kapanma’ genelgesinde yasağa dair bir ifade bulunmadığı için satışına devam edileceğine söyledi.

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10 yıldır tutturulamıyor: Enflasyon beklentisi yine yükseltildi

Merkez Bankası (MB), yıl sonu enflasyon beklentisini yüzde 9.4’ten yüzde 12.2’ye çıkardı.

Ethereum’dan yeni rekor

Bitcoin’den sonra ikinci büyük kripto Ethereum 2 bin 800 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Peş peşe gelen rekorlarda Ether’e kurumsal yatırımcı ilgisinin artmasının payı büyük.

Thodex CEO’sunun kardeşlerine tutuklama talebi

Thodex soruşturmasında adliyeye sevk edilen 16 şüpheliden şirketin firari CEO’su Faruk Fatih Özer’in kardeşleri Güven Özer ve Serap Özer dahil dokuzu tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.

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Kaftancıoğlu’na tazminat cezası

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın açtığı dava sonucunda CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu tazminata mahkum edildi.

Kadir Şeker için Yargıtay’a başvuru

Sevgilisini dövdüğü öne sürülen adamı engellemek isterken öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan Kadir Şeker’in tahliyesi için avukatları Yargıtay’a başvurdu.

Kıbrıs’ta ortak zemin ‘yine’ bulunamadı

İsviçre’nin Cenevre kentinde salı günü başlayan Kıbrıs görüşmelerinde ortak zemin yine bulunamadı. Taraflar, görüşme sonrası birbirini suçlarken, Birleşmiş Milletler (BM) yeni bir görüşme yapılabileceğinin sinyalini verdi.

İstanbul’daki Şampiyonlar Ligi finali seyircili

29 Mayıs’taki Şampiyonlar Ligi finali ‘seyircili’ oynanacak. UEFA, 17 Mayıs’a kadar sürecek ‘tam kapanma’nın maçı etkilemeyeceğini duyurdu.

Bir intihar, iki ölüm

ABD’nin San Diego kentinde yaşayan bir kadın, yolda yürürken, intihar eden bir adamın üzerine düşmesi sonucunda hayatını kaybetti.

Kim bu ekrandaki yabancı: Zoom oyunu mu yoksa pandemi yaşlandırıyor mu?

Aynaya yansıyan yüzünüz ya da pandemi sonrası dünya için daha geçerli tabirle, Zoom’daki yüzünüz yaşlanmış mı görünüyor? Bu Zoom’un size oynadığı bir oyun mu yoksa pandemi sahiden sizi yaşlandırıyor mu?

Dubai’de çıplak çekimin mimarı: Aynı grupla Türkiye’ye yaptığımız ziyaretten farkı yoktu

Dubai’yi karıştıran ‘balkonda çıplak fotoğraf çekimi’nin arkasındaki adam konuştu: “Evli ve çocuklu, mütevazı bir adamım. Aynı grupla Maldivlere, Türkiye’ye ya da Meksika’ya yaptığımız seyahatlerden farkı yoktu.”

10 bin sterlinlik ‘madeni para’ basıldı: 400 saatte üretildi; ağırlığı 10 kilo

Britanya’da, 10 bin sterlinlik (114 bin 493 lira) altın para basıldı. Kraliyet Darphanesi’nin, ‘1100 yıllık tarihimizin en büyük madeni paralardan biri’ ve ‘bir şaheser’ diye nitelediği madeni paranın ağırlığı 10 kilo.