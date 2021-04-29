Akşam Postası / 29 Nisan 2021

İstanbul için sevindiren rakam
Prof. Saklı, ‘Varyant tespitinde boşluk var’ dedi: Sonbaharda daha uzun kapanabiliriz
Kısıtlamadan muaf çalışanlara görev belgesi zorunluluğu
Bankalar ‘tam kapanma’da çalışacak
İstanbul’daki eczaneler ‘tam kapanma’da akşam 6’ya kadar açık
Prof. Müftüoğlu, önümüzdeki yazın nasıl geçeceğini belirleyecek dört etkeni yazdı
RTÜK’ten kanallara: Eğlendirin, rehabilite edin
BioNTech aşısının 2’nci dozunda ‘son karar’: İlk randevular geçerli
BioNTech aşısının ikinci dozuyla ilgili belirsizlikle ilgili resmi bir açıklama yapılmazken yeni haber geldi: ‘İkinci dozun ertelenmesi kararı’ndan önce alınmış randevular geçerli.
BioNTech çocuklarda kullanım için tarih verdi
Rus aşısının üretimi için 10 ay bürokrasi yürütülmüş
Dört yılda aşıya 157 milyar dolar harcanacak
Kadınlar bir yılda 6,5 trilyon lira kaybetti
TESK başkanından İçişleri’ne hodri meydan: İçki satmaya devam edeceğiz
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken, İçişleri Bakanlığı’nın yayınladığı ‘tam kapanma’ genelgesinde yasağa dair bir ifade bulunmadığı için satışına devam edileceğine söyledi.
Bilim kurulu üyesi ‘içki yasağı’nı anlayamadı: Akılcı tarafı yok
10 yıldır tutturulamıyor: Enflasyon beklentisi yine yükseltildi
Merkez Bankası (MB), yıl sonu enflasyon beklentisini yüzde 9.4’ten yüzde 12.2’ye çıkardı.
Kavcıoğlu’nun mesajları fiyatlanmadı, dolarda tepki cılız
MB altın satışında da dünya lideri
Ethereum’dan yeni rekor
Bitcoin’den sonra ikinci büyük kripto Ethereum 2 bin 800 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Peş peşe gelen rekorlarda Ether’e kurumsal yatırımcı ilgisinin artmasının payı büyük.
Thodex CEO’sunun kardeşlerine tutuklama talebi
Thodex soruşturmasında adliyeye sevk edilen 16 şüpheliden şirketin firari CEO’su Faruk Fatih Özer’in kardeşleri Güven Özer ve Serap Özer dahil dokuzu tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.
Kaftancıoğlu’na tazminat cezası
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın açtığı dava sonucunda CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu tazminata mahkum edildi.
Kadir Şeker için Yargıtay’a başvuru
Sevgilisini dövdüğü öne sürülen adamı engellemek isterken öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan Kadir Şeker’in tahliyesi için avukatları Yargıtay’a başvurdu.
Kıbrıs’ta ortak zemin ‘yine’ bulunamadı
İsviçre’nin Cenevre kentinde salı günü başlayan Kıbrıs görüşmelerinde ortak zemin yine bulunamadı. Taraflar, görüşme sonrası birbirini suçlarken, Birleşmiş Milletler (BM) yeni bir görüşme yapılabileceğinin sinyalini verdi.
İstanbul’daki Şampiyonlar Ligi finali seyircili
29 Mayıs’taki Şampiyonlar Ligi finali ‘seyircili’ oynanacak. UEFA, 17 Mayıs’a kadar sürecek ‘tam kapanma’nın maçı etkilemeyeceğini duyurdu.
Bir intihar, iki ölüm
ABD’nin San Diego kentinde yaşayan bir kadın, yolda yürürken, intihar eden bir adamın üzerine düşmesi sonucunda hayatını kaybetti.
Kim bu ekrandaki yabancı: Zoom oyunu mu yoksa pandemi yaşlandırıyor mu?
Aynaya yansıyan yüzünüz ya da pandemi sonrası dünya için daha geçerli tabirle, Zoom’daki yüzünüz yaşlanmış mı görünüyor? Bu Zoom’un size oynadığı bir oyun mu yoksa pandemi sahiden sizi yaşlandırıyor mu?
Dubai’de çıplak çekimin mimarı: Aynı grupla Türkiye’ye yaptığımız ziyaretten farkı yoktu
Dubai’yi karıştıran ‘balkonda çıplak fotoğraf çekimi’nin arkasındaki adam konuştu: “Evli ve çocuklu, mütevazı bir adamım. Aynı grupla Maldivlere, Türkiye’ye ya da Meksika’ya yaptığımız seyahatlerden farkı yoktu.”
10 bin sterlinlik ‘madeni para’ basıldı: 400 saatte üretildi; ağırlığı 10 kilo
Britanya’da, 10 bin sterlinlik (114 bin 493 lira) altın para basıldı. Kraliyet Darphanesi’nin, ‘1100 yıllık tarihimizin en büyük madeni paralardan biri’ ve ‘bir şaheser’ diye nitelediği madeni paranın ağırlığı 10 kilo.