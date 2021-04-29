MB altın satışında da dünya lideri

128 milyar dolarlık rezerv satışı nedeniyle eleştirilerin odağında bulunan Merkez Bankası (BM) altın satışında da dünyada lider konumda. İlk çeyrekte altın rezervindeki düşüş 31,5 ton.

Fotoğraf: Anadolu Ajansı

MB Başkanı Şahap Kavcıoğlu, geçen hafta 128 milyar dolarlık rezervin yanlış politikalarla eritildiğine yönelik eleştirilere ‘algı operasyonu’ yorumunu yapmış, ardından Türkiye’nin giderek büyüyen bir altın rezervi olduğunu savunmuştu.

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Buna karşılık Dünya Altın Konseyi’ne göre ilk çeyrekte en fazla altın satışını MB yaptı.

MB’nin altın rezervi bu dönemde 31,5 ton azalarak 512,5 tona düştü.

Üç çeyrektir satıcı pozisyonunda

Satışların art arda üç çeyrektir devam ettiğinin de altı çizildi.

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Aynı dönemde, Türkiye’deki külçe altın, gram altın, çeyrek altın ve cumhuriyet altınına talep ise geçen seneye göre 23,3 ton artarak 44,3 tona çıktı.