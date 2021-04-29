Bir intihar, iki ölüm

ABD’nin San Diego kentinde yaşayan bir kadın, yolda yürürken, intihar etmek amacıyla bir otoparkın dokuzuncu katından atlayan kişinin üzerine düşmesi sonucunda hayatını kaybetti.

Fotoğraf: NBC

Adli tıp kurumu, 29 yaşındaki Taylor Kahle’nin, pazar akşamı, bir arkadaşıyla eve yürürken bir otoparkın önünden geçtiği sırada üzerine 20-30 yaşlarındaki bir kişinin düşmesi sonucunda olay yerinde yaşamını yitirdiğini açıkladı. Yanındaki arkadaşı yaralanmadı.

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Otoparktan atlayan, kimliği açıklanmayan genç adam ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı.

30’uncu yaşını kutlamasına bir hafta kala yaşamını yitiren Kahle’nin babasıyla yaşadığını belirten arkadaşlarından Dean Williams, “Çok sevdiğimiz bir arkadaşımızdı, güzel gülüşünü hep anımsayacağız. Böyle akıl almayacak bir şekilde ölmesine hala inanamıyoruz” dedi.