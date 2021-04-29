RTÜK’ten kanallara: Eğlendirin, rehabilite edin

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) bugünden başlayarak 17 Mayıs’a kadar sürecek ‘tam kapanma’ döneminde yayıncılardan ‘daha eğlendirici, daha rehabilite edici’ içerik hazırlamasını istedi.

Fotoğraf: Reuters

‘Tam kapanma’ döneminde radyo ve televizyon yayınlarına rağbetin artabileceğini belirten RTÜK yönetimi, yayıncılara şu ‘uyarılar’da bulundu.

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