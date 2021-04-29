İklim krizine karşı beş gencin direnişi: Dünya liderleri yeterince çaba göstermiyor

İklim kriziyle mücadele kapsamında beş ülkeden beş genç aktivistin ses getiren kampanyaları oldu. Kimisi biyoçeşitliliğe dikkat çekmek için Hint Okyanusu’nda dalış yaptı, kimisi ise baskıcı yönetime meydan okudu.

ABD Başkanı Joe Biden, geçen hafta 40 ülke lideriyle sanal iklim zirvesi yaptı. Kasım ayında da İskoçya’nın Glasgow kenti Birleşmiş Milletleri’n (BM) düzenleyeceği İklim Değişikliği Konferansı’na (COP26) ev sahipliği yapacak.

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Fotoğraf: Reuters (arşiv)

BBC beş gencin iklim krizi kampanyalarını derledi…

Mauritiuslu Shaama: Birlik olup eyleme geçmeli

24 yaşındaki denizbilimci Shaama Sandooyea, mart ayında dünyanın ilk su altı eylemini gerçekleştirdi. Seyşeller’e 735 km uzaklıkta, Hint Okyanusu’nda dalış yapan Shaama, biyoçeşitliliğe dikkat çekti.

Deniz çayırlarının artan sıcaklığa uyum sağlayamayacağını belirten Shaama, “Saya de Malha’yı korumak artık herkesin sorumluluğu. Herkesin birlik olup eyleme geçmesi gerekiyor” dedi.

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Sri Lankalı Bhagya: Çevre yıkımından söz ediyorum

19 yaşındaki Bhagya Abeyratne, sesini ilk olarak, “Kim Milyoner Olmak İster” programının Sri Lanka versiyonunda duyurdu. Sinharaja Ormanı’ndaki ekosistemin ağaç kesimi ve inşaatlar nedeniyle tehdit altında olduğunu söyleyen Bhagya’nın önce evine baskın oldu. Daha sonra sorguya çekildi.

Tüm bu yaşananlara rağmen mücadelesinden vazgeçmedi: “Ben her sabah, her akşam kendi gözlerimle gördüğüm çevre yıkımından söz ediyorum. Böyle devam ederse köylerin etrafı çölleşecek”

Britanyalı Katie: Sorun sadece buzullar değil

Katie için her şey üniversitede aldığı iklim değişikliği dersiyle başlamış.

Üniversiteye başlamadan önce erimekte olan bir buzulun üzerinde kutup ayısı görmüştü ancak bu durumun kendisini etkilemeyeceğini düşünmüştü.

Üniversitedeki eğitimle iklim konusundaki ufku açılan Katie, 2018’de kaya gazı çıkarma karşıtı kampanyanın organizasyonunda yer aldı. Bir sonraki yıl ‘Gençlerin Grevi’ kampanyasında, 30 bin kişinin katıldığı gösteride konuştu.

COP26 sürecinde de bu kuruluşun çalışmalarını yürütecek Katie şöyle sesleniyor: “Gençlerin hükümetleri hemen harekete geçmeye çağırma kapasitesinin geliştirilmesi üzerinde duruyorum. Batılı ülkelerde benim gibi insanların ‘iyi bir hayat’ anlayışını yeniden tanımlamak gerek.”

İranlı Sophia: Hava kirliliği nedeniyle yıldız görmedim

Sophia Kianni, iklim değişikliğiyle ilgili materyallerin 100’den fazla dile çevrilmesini sağlayan bir kampanya başlattı.

Ülkesinin başkenti Tahran’daki hava kirliliğine dikkat çeken Sophia farkındalık yaratmaya çalışıyor: “Akrabalarım Tahran’ın büyük bir şehir olduğunu, sanayi yüzünden hava kirliliği yaşandığını söylüyor ve sağlıklarına ne kadar zarar verdiğini düşünmeden bu durumu kabul ediyorlardı.”

BM Genel Sekreterliği İklim Değişikliği Gençlik Öneri Grubu’na dahil edilen Sophia hem ABD’yi hem de Ortadoğu’yu temsil ediyor.

ABD’li Sarah: Acil durul ilan edilmeli

Sarah Goody 12 yaşında aldığı fen bilgisi dersiyle iklim değişikliğinin önemini kavramış.

Daha sonra belgeseller izleyerek kendini geliştiren Sarah 14 yaşında ‘Climate Now’ adlı uluslararası gençlik örgütünü kurdu.

İklim üzerindeki çalışmaları nedeniyle Prenses Diana Ödülü alan Sarah astım hastası.

İklim değişikliğine karşı harekete geçme çağrısı yapan Sarah şunları söyledi: “Dünya liderleri yeterince çaba göstermiyor. Her şeyden önce bir iklim acil durumu ilan etmeliler. Sonra birlik halinde küresel karbon salımını büyük ölçüde azaltacak önelmler almalılar. Bu konudaki tartışmalar COP26 sonrasında da devam etmeli.”