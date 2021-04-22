Küresel ısınmayla mücadeleye ivme: 40 liderin katılımıyla İklim Zirvesi

Küresel ısınmaya karşı mücadeleye ivme kazandırması beklenen iki günlük çevrim içi zirve bugün başlıyor.

ABD Başkanı Joe Biden’ın ev sahipliğinde bugün Türkiye saatiyle öğlen 3’te başlayacak zirveye 40 lider davetli. Aralarında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin Devlet Başkanı Şi Jinping ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da var.

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Biden göreve gelir gelmez, selefi Donald Trump’ın çekildiği Paris İklim Anlaşması’na ABD’yi yeniden dahil etmişti.

2015 tarihli anlaşmada 195 ülkenin imzası var. Temel amaç, iklim değişikliğinin olumsuz etkilerini azaltmak. Hedef ise küresel sıcaklık artışının sanayi öncesi dönemdekine kıyasla 2 derecenin altında tutulması, tercihen 1.5 derece seviyesine çekilmesi.

Zirve kasım ayında İskoçya’nın Glasgow kentinde yapılacak Birleşmiş Milletler (BM) 26’ncı İklim Değişikliği Konferansı’na (COP26) hazırlık niteliğinde.

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Ana amaç özellikle küresel salınımın yüzde 80’inden sorumlu büyük ekonomileri yıllık küresel ısınmayı 1,5 santigrat dereceye indirme hedefine teşvik etmek.



Alt başlıklar şöyle:

Önümüzdeki 10 yıl içinde karbon salımının azaltılması

İklim faaliyetlerinin ekonomik faydaları

Dönüşüm teknolojileri

Küresel iklim değişikliği için çalışan devlet dışı aktörlerin tanıtımı

ABD, Çin ve AB’den iddialı hedefler

ABD ve Çin dünyada en yüksek salınım miktarına sahip ülkeler.

Biden’ın yönetime gelmesiyle beraber iklim politikalarını öne çeken ABD, 2030’a kadar miktarı yarı yarıya azaltma vaadinde bulunmuştu.



Çin’in hedefi de iddialı: 2060’a kadar samınım miktarını sıfıra indirmek.

Avrupa Birliği üyesi 27 üye de aynı hedefe 2050 yılına kadar varmak için anlaşmış bulunuyor.

Türkiye hala onaylamadı

Türkiye Paris İklim Anlaşması’nı imzaladı ancak hala onaylamadı.

Türkiye gibi onay sürecini tamamlamayan diğer ülkeler ise İran, Irak, Libya, Yemen ve Eritre.