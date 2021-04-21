AB’de hedef 2030: Seragazı salımı yarı yarıya azaltılacak

Avrupa Birliği (AB) seragazı salımını 2030 yılına kadar en az yüzde 55 azaltacak teklif üzerinde nihai olmayan anlaşmaya vardı.

Teklif daha önce yüzde 40 olan seragazı azaltım hedefini yükseltiyor olsa da çevre örgütlerinin yüzde 65’e varan azaltım taleplerinin altında kaldı.

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Teklif nihai halini alırsa, AB’nin 2050 yılına kadar ilk iklim nötr kıta olma hedefine ilerlemesi devam edecek.

Hedef dünyanın diğer ülkeleri tarafından da benimsenirse küresel sıcaklık artışının sanayi öncesi dönemin 1.5 derece üzeriyle sınırlı kalmasını sağlayacak. Böylece küresel ısınmanın en büyük zararlarının da önüne geçilmiş olacak.

AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Frans Timmermans’ın açıklaması şöyle: “Bu AB için dönüm noktası niteliğinde bir an. Önümüzdeki 30 yıl boyunca politikalarımıza rehber olacak şekilde iklim nötr olma hedefimizi bağlayıcılığı olan bir mevzuata dönüştürmek için önemli bir anlaşmaya vardık.”