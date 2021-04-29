Kadınlar bir yılda 6,5 trilyon lira kaybetti

Kadınlar son bir yıl içinde 800 milyar dolar (6.5 trilyon lira) gelir kaybına uğradı. Bu 98 ülkenin toplam gayrisafi yurt içi hasılasından (GSYH) daha fazla.

Fotoğraf: Serra Akcan / csgorselarsiv.org

Britanya merkezli uluslararası yardım kuruluşu Oxfam’ın raporu her sosyal meselede olduğu gibi pandemide en çok kadınların etkilendiğini çarpıcı verilerle ortaya koydu.

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Direktör Gabriela Bucher, Covid-19 salgınının ekonomik sonuçlarının düşük maaşlar ve güvencesi az pozisyonlarla iş hayatında orantısız şekilde temsil edilen kadınlar üzerinde daha ağır etkileri olduğuna dikkat çekerek şunları söyledi: “Hükümetler bu yanlışı düzelteceğine kadınların işlerine ‘vazgeçilebilir’ muamelesi yaptı ve bu da kayıtlı çalışanların en az 800 milyar dolar gelir kaybına uğramasına yol açtı.“

Raporda bu rakamın kayıtdışı çalışanlar hesaba katmadığından ihtiyatlı bir tahmin olduğunun altı çizildi.

Geçen yıl küresel ölçekte 64 milyondan fazla kadını işini kaybetti. Bu kadınların çalıştığı işlerin yüzde 5’ine tekabül ederken erkeklerin iş kaybı yüzde 3.9’da kaldı.

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Kadınların 2020’den önce de eşitsizlik kriziyle karşı karşıya olduğu belirtilerek şimdi bu krizde patlama yaşandığı ifade edildi.

Pandeminin kadınlar üzerindeki yıkıcı etkisinin uzun süreli sonuçları olabileceğinden endişeleniliyor.

Birleşmiş Milletler verileri de pandemi öncesinde kadınların maruz bırakıldığı eşitsizliği gözler önüne seriyor. Dünyada kadınların kazandığı her 77 cent için erkekler 1 dolar kazanıyor. Covid-19 krizi mevcut eşitsizlileri daha da kuvvetlendirdi ve bu durum cinsiyetler arasındaki ücret farkının daha da açılmasına neden olabilir.

Direktör Bucher adil ve sürdürülebilir bir ekonomik iyileşmenin ancak kadın istihdamını desteklenmesi ve kadınların ücretsiz ev işi yükü için güçlü sosyal güvenceler sağlanmasıyla mümkün olabilceğini ifade etti: “Kadınların iyileşmeden Covid-19’dan kurtulmak mümkün değil.”