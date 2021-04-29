‘Kanser raporu’ davası: Gıda mühendisi Bülent Şık beraat etti

CANAN COŞKUN

Sağlık Bakanlığı’nın açıklamadığı kanser araştırmasının sonuçlarını kamuoyuna duyurduğu için gıda mühendisi Bülent Şık’a verilen bir yıl üç ay hapis cezası İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 13’üncü Ceza Dairesi tarafından bozuldu. Daire, açıklanan raporun gizli belge olmadığını belirterek Şık’ın beraatine karar verdi.

Kararda, özü itibariyle bilimsel bir çalışmanın sonuçlarını tüm bilgi ve veriler toplandıktan sonra Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanma şartı bulunduğu hatırlatıldı. Bu durumun söz konusu rapora mevzuat hükümlerine göre yasaklanmış ve gizlilik derecesi verilmiş belge ve sır vasfını kazandıramayacağını belirten daire, söz konusu eylemin Şık’ın kamu görevinin devam etmesi halinde disiplin suçu kapsamında değerlendirilebileceğini ifade etti. Bu nedenle Şık’a yöneltilen suçun yasal unsurlarının oluşmadığı kaydedildi. Şık, kanun hükmünde krarnameyle (KHK) Akdeniz Üniversitesi’ndeki görevinden ihraç edilmişti.

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Ne olmuştu?

Sağlık Bakanlığı, 2011-2016 yıllarında ‘Kocaeli, Antalya, Tekirdağ, Edirne, Kırklareli İllerinde Çevresel Faktörlerin ve Sağlık Üzerine Etkilerinin Değerlendirilmesi’ adı altında bir araştırma yürüttü. Araştırma sonucunda Ergene Çayı havzasında çeşitli gıdalarda ve içme suyunda toksik bileşenler olduğu tespit edildi. Buradaki suların arsenik, alüminyum, kurşun, krom kirliliği nedeniyle zehirli olduğu belirlenmişti.

16 ayrı projeden oluşan araştırmada yer alan akademisyenlerden biri gıda mühendisi Yard. Doç. Dr. Bülent Şık’tı. Şık, kanser vakalarında çevre kirliliğinin etkisine işaret eden rapor açıklanmayınca sonuçları Nisan 2018’de Cumhuriyet gazetesinde yayırlanan bir yazı dizisiyle duyurdu. Bundan sonra Sağlık Bakanlığı, Şık hakkında suç duyurusunda bulundu. Hazırlanan iddianamede Şık’ın ‘göreve ilişkin sırrın açıklanması’, ‘yasaklanan gizli bilgileri temin etme ve açıklama’ suçlamalarıyla beş yıldan 12 yıla kadar hapsi talep edilmişti. Şık’ın yer aldığı proje dışında 15 araştırma daha bulunuyor. Bu araştırmaların sonuçları hâlâ kamuoyuna açıklanmadı.

Şık, söz konusu yazı dizisi sebebiyle İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde yargılandı. O dönem mahkemenin hâkimi olan Nursel Bedir, yargılama sürerken Şık’ın derhal beraat taleplerini reddetmişti. Hakim Bedir, Şık’ı mahkum ettiği 15 ay hapis cezasını da ertelememişti.