Diken

Yaramazlara biraz batar!

‘Tam kapanırken’: Türkiye kıpkırmızı, aşılanma oranı yüzde 10’larda

17 Mayıs Pazartesi sabah 5’e kadar devam edecek tam kapanma süreci başladı.

Fotoğraf: Reuters

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 26 Nisan’daki kabine toplantısı sonrası yeni kısıtlamaları duyurmuş, “Avrupa’nın açılma sürecine girdiği bir dönemde, bizim geride kalmamak için vaka sayılarımızı süratle 5 binin altına indirmeliyiz” demişti.

Reklam

Türkiye tam kapanmaya nasıl giriyor?

Sağlık Bakanlığı’nın yayımladığı haftalık  100 binde görülen vaka sayılarına göre 79 kent ‘çok yüksek riskli’ kırmızı kategoride. Yalnızca Mardin (95) ve Şırnak (55.04) ‘yüksek riskli’ turuncu kategoride.

Ay ortasında 60 bini geçen vaka sayısı dün son olarak 40 bin 444 vaka olarak açıklanmıştı.

Aşılar ne durumda?

Birçok sağlık otoritesi, tam kapanmanın işe yarayabilmesi için, bu süreçte aşılamaların hızlandırılması gerektiğini söylüyor.

Reklam

Türkiye’de şu ana kadar 13 milyon 640 bin kişiye birinci doz, 8 milyon 918 bin 382 kişiye ise ikinci doz aşı vuruldu.

‘Paralel’ gündem: İçki yasağı

‘Tam kapanma’ öncesi en çok konuşulana konulardan biri de içki satışı yasağı.

İçişleri Bakanlığı genelgesinde yer almayan yasak, sözlü olarak mülki idari amirler tarafından iletildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da söz konusu yasağı yalanlamadı. Soylu yasağı gerekçelendirmek için Avrupa ülkelerini işaret etti ancak tek bir örnek veremedi.

İçki yasağı belgesi bugün, polis tarafından tekel bayilere tebliğ edilmeye başladı. Ayrıca Kuruyemişçiler Odası’ndan da tekel bayilerine eş zamanlı bir mesaj gitti.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) ise ‘tam kapanma’ genelgesinde yasağa dair bir ifade bulunmadığı için satışına devam edileceğine bildirdi. Ankara Barosu da yasağın iptali için Danıştay’a başvurdu.

Turizm merkezlerine akın

Fotoğraf: AA

Erdoğan’ın duyurusu üzerine birçok kişi tam kapanmayı turizm merkezlerinde veya memleketlerinde geçirmeyi tercih etti.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, gazetecilere, ilçede yoğunluğun devam ettiğini belirterek şunları söyledi: “Nüfusumuzun şu anda 500 bini aşkın olduğunu söyleyebiliriz. Tam kapanmayla birlikte kentimize günlük ortalama 8 bin araç girişi oluyor.”

Birçok şehirde ana yollar ve şehir merkezinde araç kuyrukları oluştu. Kent merkezinde hareketlilik arttı.

DHA’nın aktardığına göre kısıtlama öncesi tatilci akınına uğrayan adaların toplam nüfusu yaklaşık dört kat arttı. Geçen yıllarda 9 bin 873 olan Avşa, Marmara ve Ekinlik adalarının toplam nüfusu 36 bine ulaştı.

Marmara Adalar Belediye Başkanı Süleyman Aksoy, şunları söyledi: “Şu an itibariyle adalarımıza korkunç derecede İstanbul’dan, Anadolu’dan gelen turist var. Nüfusumuz, geçen yıllarda adalarımızın toplam nüfusu 9 bin 873 kişiydi. Şu an itibariyle Avşa Adası 25 bin, Marmara Adası 10 bin, Ekinlik Adası bin kişi oldu.”

İçki satış yasağı Danıştay’a taşındı

İçki yasağı tebliğ edildi: Tekel bayilerine ‘dalga geçer’ gibi ‘bol kazançlar’ mesajı

Soylu, içki yasağında Avrupa ülkelerini işaret etti ama örnek veremedi

TESK başkanı: Nasıl ‘İçki satın’ diyebilirim?; TBP başkanı: ‘Satın’ dediği an olay biter

Soylu ‘içki satışı yasağı’nı yalanlamadı: Muafiyet yok

Hukukçular ‘içki yasağı’ndaki tehlikeye işaret etti: Devletin niteliği değişir

Tekel Bayileri Platformu Başkanı Aybaş: Tam kapanma boyunca içki satışı yasak

29 Nisan’dan 17 Mayıs’a tam kapanma

Türkiye’ye 50 milyon doz Rus aşısı gelmeden virüsün Hindistan varyantı geldi

BioNTech aşısının 2’nci dozunda ‘son karar’: İlk randevular geçerli

Soru-yanıtla ‘tam kapanma’

İçişleri’nden tam kapanma genelgesi

‘Muaf’ çalışanlara görev belgesi zorunluluğu

SON HABERLER

RTÜK’ten TV’lere: Eğlendirip rehabilite edin

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) bugünden başlayarak 17 Mayıs’a kadar sürecek ‘tam kapanma’ döneminde yayıncılardan ‘daha eğlendirici, daha rehabilite edici’ içerik hazırlamasını istedi.

Çocuklara BioNTech için tarih

BioNTech CEO’su Uğur Şahin, Pfizer’la birlikte geliştirdikleri Covid-19 aşısının çocuklar üstündeki denemelerinde sonuçların eylül ayında çıkmasını beklediğini söyledi.

Kadir Şeker için Yargıtay’a başvuru

Sevgilisini dövdüğü öne sürülen adamı engellemek isterken öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan Kadir Şeker’in tahliyesi için avukatları Yargıtay’a başvurdu.

İstanbul için sevindiren rakam

İstanbul’daki Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Nurettin Yiyit, kendilerine başvuran hasta sayısının azaldığını söyledi.