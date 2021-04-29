‘Tam kapanırken’: Türkiye kıpkırmızı, aşılanma oranı yüzde 10’larda

17 Mayıs Pazartesi sabah 5’e kadar devam edecek tam kapanma süreci başladı.

Fotoğraf: Reuters

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 26 Nisan’daki kabine toplantısı sonrası yeni kısıtlamaları duyurmuş, “Avrupa’nın açılma sürecine girdiği bir dönemde, bizim geride kalmamak için vaka sayılarımızı süratle 5 binin altına indirmeliyiz” demişti.

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Türkiye tam kapanmaya nasıl giriyor?

Sağlık Bakanlığı’nın yayımladığı haftalık 100 binde görülen vaka sayılarına göre 79 kent ‘çok yüksek riskli’ kırmızı kategoride. Yalnızca Mardin (95) ve Şırnak (55.04) ‘yüksek riskli’ turuncu kategoride.

Ay ortasında 60 bini geçen vaka sayısı dün son olarak 40 bin 444 vaka olarak açıklanmıştı.

Aşılar ne durumda?

Birçok sağlık otoritesi, tam kapanmanın işe yarayabilmesi için, bu süreçte aşılamaların hızlandırılması gerektiğini söylüyor.

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Türkiye’de şu ana kadar 13 milyon 640 bin kişiye birinci doz, 8 milyon 918 bin 382 kişiye ise ikinci doz aşı vuruldu.

‘Paralel’ gündem: İçki yasağı

‘Tam kapanma’ öncesi en çok konuşulana konulardan biri de içki satışı yasağı.

İçişleri Bakanlığı genelgesinde yer almayan yasak, sözlü olarak mülki idari amirler tarafından iletildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da söz konusu yasağı yalanlamadı. Soylu yasağı gerekçelendirmek için Avrupa ülkelerini işaret etti ancak tek bir örnek veremedi.

İçki yasağı belgesi bugün, polis tarafından tekel bayilere tebliğ edilmeye başladı. Ayrıca Kuruyemişçiler Odası’ndan da tekel bayilerine eş zamanlı bir mesaj gitti.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) ise ‘tam kapanma’ genelgesinde yasağa dair bir ifade bulunmadığı için satışına devam edileceğine bildirdi. Ankara Barosu da yasağın iptali için Danıştay’a başvurdu.

Turizm merkezlerine akın

Fotoğraf: AA

Erdoğan’ın duyurusu üzerine birçok kişi tam kapanmayı turizm merkezlerinde veya memleketlerinde geçirmeyi tercih etti.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, gazetecilere, ilçede yoğunluğun devam ettiğini belirterek şunları söyledi: “Nüfusumuzun şu anda 500 bini aşkın olduğunu söyleyebiliriz. Tam kapanmayla birlikte kentimize günlük ortalama 8 bin araç girişi oluyor.”

Birçok şehirde ana yollar ve şehir merkezinde araç kuyrukları oluştu. Kent merkezinde hareketlilik arttı.

DHA’nın aktardığına göre kısıtlama öncesi tatilci akınına uğrayan adaların toplam nüfusu yaklaşık dört kat arttı. Geçen yıllarda 9 bin 873 olan Avşa, Marmara ve Ekinlik adalarının toplam nüfusu 36 bine ulaştı.

Marmara Adalar Belediye Başkanı Süleyman Aksoy, şunları söyledi: “Şu an itibariyle adalarımıza korkunç derecede İstanbul’dan, Anadolu’dan gelen turist var. Nüfusumuz, geçen yıllarda adalarımızın toplam nüfusu 9 bin 873 kişiydi. Şu an itibariyle Avşa Adası 25 bin, Marmara Adası 10 bin, Ekinlik Adası bin kişi oldu.”