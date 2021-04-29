İçki yasağı tebliğ edildi: Tekel bayilerine ‘dalga geçer’ gibi ‘bol kazançlar’ mesajı

AYŞEGÜL KASAP

İçki yasağı belgesi, polis tarafından tekel bayilere tebliğ edilmeye başladı. Ayrıca Kuruyemişçiler Odası’ndan da tekel bayilerine eş zamanlı bir mesaj gitti. Mesajda içkilerin şerit bir perdeyle kapatılması tavsiye edilirken “Bol kazançlar” ifadesi kullanıldı. Tekel Bayileri Platformu Başkanı Aybaş ‘bol kazançlar’ ifadesine “Bizimle dalga geçiyorlar” diyerek tepki gösterdi.

Fotoğraf: Diken

İçişleri Bakanlığı’nın genelgesine yer almayan ve hukukçular tarafından ‘açıkça Anayasa’ya aykırı bir uygulama” olarak nitelenen içki yasağı polis tarafından tebliğ edilmeye başladı.

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Yasak tekel bayilere ‘bol kazançlar’ ifadesiyle gitti

Kuruyemişçiler Odası Başkanı Erdinç Özbakır da içki yasağını tekel bayilerine ‘bol kazançlar’ diyerek şu ifadelerle duyurdu: “Sayın üyelerimizin dikkatine; 29 nisan 2021 perşembe günü saat:19.00 ‘da başlayıp 17 mayıs pazartesi günü sona erecek olan tam kapanma sürelerinde İçişleri Bakanlığı genelgesine göre işyerlerinizi sabah saat:10.00 ile akşam saat:17.00’a kadar açıp alkol satışı yapmadan faaliyetlerinize devam edilecektir. Alkol satışı yapıldığı takdirde cezai işleme maruz kalınır (Sayın üyelerimize bilgi için: alkolleri şerit ve perdeyle kapatmanız sizlerin acısından daha doğru olacaktır). İşlerinizde bol kazançlar dileriz.”

Aybaş: Esnaf kesinlikle imzalamasın

Diken’e söz konusu tebliğ hakkında konuşan Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, şu ifadeleri kullandı: “Şu an kolluk kuvvetlerince esnafa bu tarz tebliğiler yapılmaya başlandı. Bu hususta esnafları uyarıyoruz. Gelen kağıtların fotoğraflarını çeksinler ve kesinlikle imza atmasınlar. Bu anayasal bir haktır. İmza atıldıktan sonra durumu kabul etmek zorunda kalıyorlar, herhangi bir alkol satışı yapıldığı takdirde bu kişiye idari para cezası kesilmesi hak olarak görülüyor.”

‘Bizimle dalga geçiyorlar’

Aybaş, Kuruyemişçiler Odası’ndan kendilerine gelen mesajdaki “Bol kazançlar” ifadesine de tepki gösterdi: “Bizimle dalga geçiyorlar.”

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17 Mayıs’a kadar içki satılamayacağını Tekel Bayileri Platformu (TBP) Özgür Aybaş ilk olarak Diken aracılığıyla duyurmuştu. İçişleri Bakanlığı genelgesinde yer almayan yasak, sözlü olarak mülki idari amirler tarafından iletilmişti. Günün ilerleyen saatlerinde konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da söz konusu yasağı yalanlamamıştı. Soylu dün de yasağı gerekçelendirmek için Avrupa ülkelerini işaret etmiş ancak tek bir örnek verememişti.