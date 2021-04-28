Soylu, içki yasağında Avrupa ülkelerini işaret etti ama örnek veremedi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, tam kapanmadaki içki yasağında Avrupa ülkelerini işaret etti ama örnek veremedi.

17 Mayıs’a kadar içki satışının yasak olacağını Tekel Bayileri Platformu (TBP) Başkanı Özgür Aybaş ilk olarak dün Diken aracılığıyla duyurmuştu. İçişleri Bakanlığı genelgesinde yer almayan yasak, sözlü olarak mülki idari amirler tarafından iletilmişti. Günün ilerleyen saatlerinde konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da söz konusu yasağı yalanlamamıştı. Soylu, ‘tam kapanma’ süresince içki satışı yapan yerlerin kapalı olup olmayacağı sorusuna, “İstisnada yer almıyor ve kapalı. Bu açıdan hem bir muafiyet yok hem de soru işareti de söz konusu değil” diye yanıt vermişti.

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NTV canlı yayınında soruları yanıtlayan içişleri bakanı şunları kaydetti: “Geçen kısıtlamada da bu tartışmayı yaptık. Bütün kısıtlamalarda ne varsa aynı. Kural aynı, sadece süre uzadı. Cumartesi-pazar kısıtlamasından hiçbir farkı yok. İngiltere’de, Fransa’da, Almanya’da birçok örnekleri var. Biz bunları değerlendirerek bütün adımları attık.”

Soylu, “Birçok örnekleri var” demekle birlikte hangi Avrupa ülkesinde, ne zaman, nasıl bir içki satışı yasağı uygulandığına ilişkin bir örnek veremedi.

Fransa ve Almanya’daki yasakla Türkiye’deki ne kadar benziyor?

Türkiye’deki ‘uygulama’ tekel bayi, bakkal ve marketlerden içki satışını yasaklıyor. Dolayısıyla insanların buralardan gidip içki almasını engelliyor. Bu yüzden de doğrudan ‘hayat tarzına müdahale’ görülüyor ve hukukçular tarafından da ‘hukuka, anayasaya aykırı’ bulunuyor.

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Britanya’da Türkiye’dekine benzer bir yasak gündeme bile gelmedi.

Fransa ve Almanya’da dönem dönem bar ve restoranlar kapatıldı; ‘insanların toplaşıp virüsün yayılmasını engellemek amacıyla’ ve yalnızca ‘açık alanlarda’ içki tüketimi kısıtlandı. Ancak market ve dükkanlardan içki satışı hiçbir zaman yasaklanmadı.

19 Ocak’ta Almanya’nın Bavyera eyaletinde bir mahkeme, hükümetin Covid-19’u kontrole alma adına tüm halka açık yerlerde alkol tüketimini yasaklayarak ‘sınırlarını aştığını’ hükmetti.