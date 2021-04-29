Son 24 saat: 37 bin 674 vaka, 339 can kaybı

Türkiye’de son 24 saatte 37 bin 674 Covid-19 vakası kayda geçerken 339 kişi hayatını kaybetti.

Türkiye 2 Mart’tan itibaren ‘kontrollü normalleşme’ süreci başlatmıştı. 1 Mart’ta vaka sayısı 9 bin 891’di.

Reklam

Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre toplam vaka sayısı 4 milyon 788 bin 700’e, iyileşenlerin sayısı 4 milyon 255 bin 714’e, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 39 bin 737’ye çıktı.

Bir günde 278 bin 108 kişiye daha test yapılmasıyla, toplam test sayısı 46 milyon 996 bin 712’ye yükseldi.

Bugünkü hasta sayısı 2 bin 715, iyileşenlerin sayısı da 43 bin 253. Toplam ağır hasta sayısı ise 3 bin 581.