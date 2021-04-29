Dört yılda aşıya 157 milyar dolar harcanacak

Tüm dünyada 2025 yılına kadar corona virüsü aşıları için harcanan tutarın 157 milyar dolar seviyesine ulaşacağı tahmin ediliyor.

Fotoğraf: Reuters

Sağlık sektörüne yönelik veri ve analiz hizmeti sunan ABD merkezli IQVIA Holdings tarafından açıklanan raporda, tüm dünyada devam eden aşılama çalışmalarını her iki yılda bir yapılacak ‘ek aşıların’ izleyeceğine işaret edildi.

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IQVIA, virüs ile mücadelede ilk aşılama dalgası ile 2022 sonuna kadar dünya nüfusunun yüzde 70’inin aşılanmasını öngördüğünü belirtti.

Raporda ilk aşılardan sonra mevcut aşıların etki süresinden yola çıkılarak yapılan hesaplamalara göre iki yılda bir ek aşıların yapılmasının beklendiği belirtildi.

Pfizer 12 aylık süre içinde ek bir aşı yapılmasına ihtiyaç duyulabileceğini açıklamıştı.

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Aşı harcamalarının tüm dünyada devam eden aşılama çalışmaları nedeniyle 54 milyar dolarla bu sene en yüksek seviyede olması bekleniyor.

IQVIA’dan Murray Aitken, artan rekabetin ve aşı hacminin fiyatları aşağıya çekmesiyle 2025 yılında bu harcamanın 11 milyar dolar seviyesine gerilemesinin beklendiğini söyledi.

IQVIA’nın açıklamasında, ‘corona’ aşıları için yapılan harcamaların aynı dönemde yaklaşık 7 trilyon dolar seviyesinde olması beklenen toplam reçeteli ilaç harcamalarının yüzde 2’si seviyesinde olacağı ifade edildi.