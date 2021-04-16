BioNTech’te üçüncü doz gerekebilir

BioNTech’le birlikte Covid-19 aşısı geliştiren Pfizer’in CEO’su Albert Bourla, aşılanan herkesin ‘muhtemelen’ üçüncü doza ihtiyaç duyacağını söyledi.

Fotoğraf: Reuters

CNBC’ye konuşan Bourla, aşılamanın her yıl tekrarlanması gerekebileceğini de ekledi.

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CEO şunları kaydetti: “Muhtemel bir senaryoya göre altı ila 12 ay içinde üçüncü doza ihtiyaç duyulacak. Bundan sonra da her yıl aşılama yapılacak; tabii bütün bunların teyit edilmesi lazım. Ve yine, varyantlar kritik rol oynayacak.”

Bourla, virüse karşı aşırı hassasiyeti olan kitlenin bastırılmasının aşırı derecede önemli olduğunu ifade etti.

Bir başka aşı üreticisi Johnson&Johnson’ın CEO’su Alex Gorsky, tıpkı gripte olduğu gibi ‘corona’ için de her yıl aşılanmamız gerekebileceğini söylemişti.

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Araştırmacılar bir kişinin ‘corona’ya karşı tamamen aşılandıktan sonra korumanın ne kadar süreceğini henüz ortaya koyamadı.

Pfizer’dan ay başında yapılan açıklamada ikinci dozdan sonra ağır vakalarda altı aya kadar yüzde 95 koruma sağlandığını duyurmuştu. Pfizer’la benzer teknolojiyi kullanarak aşı üreten Moderna’nın aşısının da altı aya kadar etkinliğini koruduğu belirtilmişti.

Pfizer’la BioNTech şubat ayında üçüncü doz aşının nasıl bir bağışıklık tepkisi oluşturacağını araştırmaya başlamıştı.

Moderna ise kendi aşılarından iki doz vurulanlar için sonbahar aylarında uygulanmak ‘destekleyici’ bir aşıyı hazırladığını açıklamıştı.