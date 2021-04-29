Prof. Saklı, ‘Varyant tespitinde boşluk var’ dedi: Sonbaharda daha uzun kapanabiliriz

Covid-19 üzerine genetik çalışmalar yürüten Prof. Dr. Hakan Savlı mutasyonların yapısını saptama sisteminde boşluk olduğuna işaret ederek uyardı: “Sonbaharda daha uzun süre kapalı kalabiliriz.”

Fotoğraf: Reuters

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 9 Nisan’da tespit edilen vakaların yüzde 85’ini ‘çeşitli varyantların oluşturduğunu’ aktarmıştı.

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Enfeksiyon hastalıkları uzmanları vakaların tırmanışa geçtiği nisanın ikinci haftasında korkutan bir uyarıda bulunmuş, virüsün mutasyonundan sonra testlerde yalancı negatif çıkma oranının arttığını belirtmişti. Türkiye’de virüsün genomik analizinin detaylıca yapılması gerektiğine vurgu yapan uzmanlar bu gen dizilimine göre yeni testler oluşturulabileceğini ifade etmişti.

Koca son olarak dün İstanbul’da ilk kez beş kişide Hindistan varyantı gözlendiğini duyurdu.

Habertürk’ten Muharrem Sarıkaya endişelerin yoğunlaştığı mutasyonlu virüsleri uzun yıllar kanser, son dönemde de Covid-19 üzerine genetik çalışmaları bulunan Prof. Dr. Hakan Savlı’yla görüştü.

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Savlı geçen hafta yine Sarıkaya ile bir araştırmalarının sonucunu paylaşmış, PCR testlerinde Britanya mutasyonları olarak tanımlanmış olgular dizi analizine tabi tutulduğunda örneklerin aslında Güney Afrika mutasyonu taşıdığının tespit edildiğini aktarmıştı.

Savlı sonbaharda daha uzun süre kapanma olabileceğine dikkat çekerek “Acilen Türk Covid-19 Genom Konsorsiyumu kurulmalı” dedi.

Mutasyonların yapısını saptamada tüm sorumluluğun Sağlık Bakanlığı’nın halk sağlığı laboratuvarlarına bırakılmasının yeterli sayıda genetik dizin analizinin (genom) yapılamamasına neden olduğunu savunan profesör şöyle sürdürdü: “Tek bir merkezin üzerine bu yükü bırakırsak ülkemizdeki mutasyon soyları şu andaki gibi karanlıkta kalır, nasıl bir düşmanla karşı karşıya olduğumuzu anlayamayız. Mutlaka ama mutlaka yeniden organizasyon gerekiyor.”

Virüsün artık bambaşka bir virüs olduğuna dikkat çeken Savlı, “Ayrıntılı tarama yapılmadığı takdirde, kiminle karşı karşıya olduğumuzu bilemeyiz ve sürece doğru müdahale edemeyiz” dedi.

Profesör tekrar kapanmamanın yolunun da Türk Covid-19 Genom Konsorsiyumu kurmaktan geçtiğini belirtti.