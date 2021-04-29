Kıbrıs’ta ortak zemin ‘yine’ bulunamadı

İsviçre’nin Cenevre kentinde salı günü başlayan Kıbrıs görüşmelerinde ortak zemin yine bulunamadı. Taraflar, görüşme sonrası birbirini suçlarken, Birleşmiş Milletler (BM) yeni bir görüşme yapılabileceğinin sinyalini verdi.

Fotoğraf: Anadolu Ajansı

Cenevre’de yürütülen gayriresmi Kıbrıs görüşmeleri, resmi bir müzakereye dönüşemeden noktalandı. Üç gün süren toplantılara Türk ve Rum kesimişla birlikte garantör ülkeler Türkiye, Yunanistan ve Britanya katılmıştı.

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BM yeni toplantının sinyalini verdi

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, “Kıbrıs sorunun çözümü için resmi görüşmelerin başlaması için yeterli ortak zemin bulamadık” dedi. Guterres, BM’nin iki üç aylık bir süre içinde tarafları yeniden bir araya getirmek için de girişimde bulunacağını duyurdu.

Tatar’dan eşit statü vurgusu

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar görüşmeler sonrası şunları söyledi: “Rum Kesimi’nin amacı, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin devamı ve anayasal değişiklikle Kıbrıslı Türklerin buna yama edilmesidir. Eşitliğe dayalı ve eşit statü tanınmadan eski şartlarda masaya oturmamız ve resmi görüşmelere başlamamızın anlamı olmaz. ‘Halkım zaten egemen, bunun kabul edilmesini istiyorum’ dedim.“

Rum tarafı iki devletli çözüme karşı

Kıbrıs Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis şöyle konuştu “Türk tarafının iki devletli çözüm önerileri, BM kararlarının açık bir ihlali niteliğindedir ve asla kabul edilmeyecektir. Türkiye veya Kıbrıs Türk tarafının bu önerilerle başarıya ulaşmak için hiçbir şansı bulunmamaktadır. Bu, BM genel sekreteri tarafından işaret edilen bir şeydi.”

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Garantör ülkeler nasıl değerlendirdi?

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: “(Rum lider) Toplantıya yeni bir vizyon getiremedi. Takılmış plak gibi eski söylemlerini tekrarladı. KKTC’nin egemen eşitliğe dayalı iki devletli çözüm önerisine çok güçlü bir şekilde destek vermeye devam edeceğiz.”



Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias: “Yapıcı bir tavır sergiledik. Kıbrıs Cumhuriyeti ile birlikte bu hedefe ulaşmak için çaba sarf ettik. Kıbrıs Türk ve Türkiye taraflarının tavrı nedeniyle maalesef bu bağlamda müzakerelerin başlaması için ortak bir zemin bulunamadı.”

Britanya Dışişleri Bakanı Dominic Raab: “Kalıcı ve adil bir çözüm için tüm taraflarla birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Tarafların yakın gelecekte tekrar görüşme konusunda anlaşması mutluluk verici.”

Kim ne istiyordu?

Türkiye ve Kıbrıs Türk tarafı “‘iki devletli‘ çözümden yana. Yunanistan ve Rum yönetimi ise çözüm modelinin ‘federasyon’ olduğu konusunda ısrarcı.