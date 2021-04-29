TESK başkanından İçişleri’ne hodri meydan: İçki satmaya devam edeceğiz

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken, İçişleri Bakanlığı’nın yayınladığı ‘tam kapanma’ genelgesinde yasağa dair bir ifade bulunmadığı için satışına devam edileceğine söyledi.

Fotoğraf: Reuters

İçişleri Bakanlığı’nın genelgesine yer almayan ve hukukçular tarafından ‘açıkça Anayasa’ya aykırı bir uygulama’ olarak nitelenen içki yasağı polis tarafından tebliğ edilmeye başlamıştı.

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Sözcü’den Erdoğan Süzer’e konuşan Palandöken, ‘içki satmaya devam kararı’nın gerekçesini şöyle anlattı: “Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısından yasakla ilgili böyle bir karar çıkmadı. İçişleri Bakanlığı’ndan da satış yasağına ilişkin genelge gelmedi. Ne yapacağız, biz kendi kendimize ‘Yasal düzenleme yayımlanmadı ama yasak var’ deyip kafamıza göre yasak mı uygulayacağız? Şu anda ülke olarak olmayan bir yasağı konuşuyoruz. Sosyal medyada bir iddia ortaya atıldı. Biz de mevzuat ne diyor diye baktık. Yasağı göremedik. Biz doğal olarak satmaya devam edeceğiz. Yasakla ilgili bir genelge yayımlanır da bize yazı gelirse o zaman gereğini yapar, tüm teşkilatımıza ‘Yasak geldi, satmayın’ deriz.”

İçki sattığı tespit edilen esnafa ceza kesilirse, bunun hangi yasa maddesine aykırılıktan olacağını sorgulayan Palandöken, “İki gündür olmayan bir yasağın olmadığını anlatmaya çalışıyoruz” dedi.

TESK başkanı şöyle konuştu: “Cezanın miktarı ne olacak? Ortada bir yasak yok ki, cezası olsun. İnternette, orada burada yoruma dayalı olarak konuşulup duran ceza hangi yasanın hangi maddesinden uygulanacak, ben bilmiyorum.”