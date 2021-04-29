Kavcıoğlu’nun mesajları fiyatlanmadı, dolarda tepki cılız

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu’nun ilk enflasyon raporu sunumu tüm olumlu mesajlara rağmen piyasada yine karşılık bulmakta zorlandı. Toplantı sonrası kurda yaşanan cılız düşüş alttan gelen alımlara çarptı.

Fotoğraf: AA



Merkez Bankası, enflasyon raporunu yayımladı. Raporda yıl sonu enflasyon tahmini 2.8 puan yukarı yönlü revize edilerek yüzde 12.2’ye yükseltildi. Böylece enflasyon beklentileri piyasa öngörülerine yaklaşmış oldu.

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Kavcıoğlu, toplantıda ısrarla para politikalarından sıkı duruşun süreceğini ve enflasyonun üzerinde politika faizi uygulanacağını da söyleyeme devam etti.

Ancak Kavcıoğlu’nun tüm olumlu açıklamalarına rağmen piyasa, yine fiyatlama yapmakta çekingen davrandı.

Dolar ve avroda düşüş sınırlı

Enflasyon raporu öncesinde 8.20 civarında değerlenen dolar/TL, Kavcıoğlu’nun mesajlarıyla birlikte 8.13’e kadar geriledikten sonra kendini yeniden 8.15’in üzerine attı.



Avro/TL ise 9.95-9.96’dan ancak 9.90 düzeyine çekilebildi.

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