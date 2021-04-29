‘Makyajla’ maske kuralını deldiler: Pasaportlarına el kondu; sınırdışı edilebilirler

Endonezya’nın Bali Adası’nda, maskesi olmamasına rağmen ‘varmış gibi göstermek’ amacıyla yüzünü boyatıp bir marketin güvenlik görevlilerini kandıran kişi ve yüzüne maske çizen arkadaşının pasaportuna el kondu. YouTuber ikili sınırdışı edilebilir.

Fotoğraf: www.nzherald.co.

Tayvanlı Josh Paler Lin ve Rus Leia Se, adada uygulanan maske takma zorunluluğunu ihlal ettiklerini ‘açık eden’ videoyu 22 Nisan’da paylaştı.

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Se bir markete gitti ve maskesi olmadığı için içeri giremedi. Lin, onun yüzüne, makyaj malzemeleriyle mavi renkli maske resmetti. Taktik işe yaradı; Se bu kez markete girebildi.

İkili makyaj sayesinde maske kuralını deldiği anların görüntülerini de yayınladı.

3.4 milyon takipçisi bulunan Lin, “Güvenlikçilerden birinin sana nasıl baktığını gördün mü” diye sorarken, Se’nin, “Bunun işe yaradığına inanamıyorum” yanıtı da videoda yer aldı.

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Kamuounun tepkisini çeken görüntüler yerel yönetimi harekete geçirdi; geçen hafta ikisinin de pasaportlarına el kondu.

Bali’de, insan haklarından sorumlu kurumun sözcüsü Putu Surya Dharma, “Sorgulanacaklar ve sonunda sınırdışı edilip edilmeyeceklerine karar verilecek” dedi.

Polis teşkilatı ise ikilinin sınırdışı edilmesinden yana: “Sadece kuralı ihlal etmiyorlar alenen toplumu maske kuralını ihlal etmeye teşvik ediyorlar.”

Tepkiler üzerine videoyu kaldıran ve 24 Nisan’da Instagram’da özür amaçlı bir video yayınlayan Lin ise şu ifadeleri kullandı: “Bu videoyu insanları eğlendirmek için çektim. Benim işim insanları eğlendirmek. Ama bu kadar olumsuz dönüşler olacağını düşünmedim. Bali’deki herkesi kendi sağlıkları için maske takmaya davet ediyorum. Amacımız saygısızlık değildi. Bir daha olmayacağına dair söz veriyorum.”