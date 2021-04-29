İstanbul’daki eczaneler ‘tam kapanma’da akşam 6’ya kadar açık

İstanbul’daki eczaneler, tam kapanma sürecinde, sabah 9 ile akşam 6 arasında hizmet verecek.

Fotoğraf: DHA

Mesai saatlerindeki değişikliği İstanbul Eczacı Odası duyurdu: “Tam kapanma ilan edilen 29 Nisan – 17 Mayıs tarihleri arasında (resmi tatil günleri hariç olmak üzere) 30 Nisan Cuma gününden başlayarak 17 Mayıs Pazartesi gününe kadar İstanbul il sınırları içindeki eczanelerimiz için mesai saatleri 09:00-18:00’dir.”

Reklam

Açıklamada, 17 Mayıs’tan itibaren mevcut çalışma düzenine dönülerek sabah 9 ile akşam 7 aasında mesai yapılacağı vurgulandı.