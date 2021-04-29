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Yaramazlara biraz batar!

Bankalar ‘tam kapanma’da çalışacak

Bu akşam başlayacak ‘tam kapanma’ döneminde bankalar sabah 10 ile akşam 4 arasında açık.

Fotoğraf: Reuters

Türkiye Bankalar Birliği (TBB), 29 Nisan–17 Mayıs tarihlerinde banka şubelerinin makul sayıda personelle hizmet vereceğini duyurdu.

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Sokağa çıkma yasağı nedeniyle ve bu kapsamda işlem yapılmak istenen banka şubesi kapalıysa işlemlerini vadesinde yerine getiremeyecek müşterilerin işlem süresi uzatılabilecek.

1 Mayıs’ta da bankaların, uzaktan kimlik tespiti yaparak mobil cihazlar ve bilgisayarlar aracılığıyla müşteri kabul etmesine olanak sağlayan düzenleme yürürlüğe girecek.

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