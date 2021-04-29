Bankalar ‘tam kapanma’da çalışacak

Bu akşam başlayacak ‘tam kapanma’ döneminde bankalar sabah 10 ile akşam 4 arasında açık.
Türkiye Bankalar Birliği (TBB), 29 Nisan–17 Mayıs tarihlerinde banka şubelerinin makul sayıda personelle hizmet vereceğini duyurdu.
Sokağa çıkma yasağı nedeniyle ve bu kapsamda işlem yapılmak istenen banka şubesi kapalıysa işlemlerini vadesinde yerine getiremeyecek müşterilerin işlem süresi uzatılabilecek.
1 Mayıs’ta da bankaların, uzaktan kimlik tespiti yaparak mobil cihazlar ve bilgisayarlar aracılığıyla müşteri kabul etmesine olanak sağlayan düzenleme yürürlüğe girecek.