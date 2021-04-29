CHP’li vekil: Tam kapanmada köprü, tünel ve otoyollar için 35 milyon dolar ödeyeceğiz

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, “17 günlük tam kapanmada geçmediğimiz köprü, tünel ve otoyollar için 35 milyon 402 bin 175 dolar (291 milyon 210 bin 290 lira) ödeyeceğiz” dedi.

Fotoğraf: DHA

17 Mayıs Pazartesi sabah 5’e kadar devam edecek tam kapanma süreci bugün başladı.

Reklam

Yavuzyılmaz, Twitter üzerinden bir hesaplama tablosu paylaşarak 17 gün boyunca kapalı kalacak Türkiye’de bazı köprü, tünel ve otoyollar için ödenecek miktarı aktardı.

Buna göre Avrasya Tüneli için 4 milyon 717 bin dolar (38 milyon 800 bin 975 lira), Osmangazi Köprüsü için 23 milyon 800 bin dolar (195 milyon 629 bin 336 lira), Yavuz Sultan Selim Köprüsü için 6 milyon 885 bin dolar (56 milyon 592 bin 772 lira) ödenecek.