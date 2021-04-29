İstanbul için sevindiren rakam

İstanbul’daki Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Nurettin Yiyit, kendilerine başvuran hasta sayısının azaldığını söyledi.

Fotoğraf: AA

DHA’ya konuşan Prof. Dr. Yiyit, önceki haftaya göre ayaktan başvuruda yüzde 20’lik düşüşe görülmeye başlandığını ifade etti.

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“Bunun yatan hastaya yansıması da artık düşüş lehine döndü” diyen profesör, ibrenin taburculuk lehine döndüğünü dile getirdi.

Prof. Dr. Yiyit şunları söyledi: “Yüzde 25’lik dilimlerle de yatan hasta sayımızın düştüğünü görüyoruz. Bunun artık önümüzdeki haftadan itibaren yoğun bakımlara da yansımasını bekliyoruz. Artık yoğun bakım sayılarımız düşmeye başlayacak. Ve sonra da ölüm sayılarımız düşmeye başlayacak. O an geldiğinde aslında belki daha çok mutlu olmaya başlayacağız.”

Başhekim, dün hastaneye 65 hasta yattığının ancak 120 hastanın da taburcu edildiğini belirterek “Bu bizim için çok güzel bir rakam. Çünkü 100-130 hastaya yatırdığımız ama taburcu edemediğimiz günler vardı” diye konuştu.

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Profesör, ölüm sayılarındaki düşüşün 10 gün içinde görülebileceğini kaydetti.