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Yaramazlara biraz batar!

Ethereum’dan yeni rekor

Bitcoin’den sonra ikinci büyük kripto Ethereum 2 bin 800 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Peş peşe gelen rekorlarda Ether’e kurumsal yatırımcı ilgisinin artmasının payı büyük.

Fotoğraf: Reuters

Kripto para birimi Ethereum’un değeri gün içinde gerçekleşen artışla birlikte 2 bin 800 doları gördü.

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​Bu aynı zamanda tüm zamanların en yüksek seviyesi.

Çıkışla birlikte Ethereum’un toplam piyasa değeri de 322 milyar dolara ulaştı.

ETH böylece Bitcoin’in toplam piyasa değerinin üçte birlik hacmini de yakaladı.

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Hedef önce 3 sonra 5 bin dolar

Uzmanlara göre art arda gelen rekorlarda Ether’e kurumsal talebin artması önemli bir faktör. Temmuz ayındaki güncelleme sonrası ise fiyatın önce 3 bin, daha sonra ise 5 bin dolara kadar ulaşabileceği tahmin ediliyor.

Aksi görüşteki uzmanlar ise Ether’in fiyatının kısa vadede çok arttığını ve önemli düşüş olabileceğini kaydediyor.

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