Dubai’de çıplak çekimin mimarı: Aynı grupla Türkiye’ye yaptığımız ziyaretten farkı yoktu

Dubai’yi karıştıran ‘balkonda çıplak fotoğraf çekimi’nin arkasındaki adam konuştu: “Evli ve çocuklu, mütevazı bir adamım. Aynı grupla Maldivlere, Türkiye’ye ya da Meksika’ya yaptığımız seyahatlerden farkı yoktu.”

Fotoğraf: Daily Mail

Çıplak fotoğraf çekiminden görüntülerin internette yayılmasının ardından gözaltına alınan ve hapis cezasıyla karşı karşıya kalan Ukraynalı modellerin yanısıra Rus fotoğrafçı ve Dubai’ye seyahati organize eden Vitaliy Greçin sınırdışı edilmişti.

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41 yaşındaki emlak zengini Greçin Covid-19 testinin pozitif çıkması nedeniyle hala Dubai’de bir izolasyon merkezinde.

Independent’a konuşan Greçin sık sık Dubai’yi ziyaret ettiğini belirterek 23 model, kendisi ve Rus fotoğrafçı Alexander Ten’le birlikte Dubai’ye uzun hafta sonu kaçamakları için 6 bin dolarlık bilet aldığını anlattı.

Düzgün bir kulüpte iyi bir masa için 5 bin lira ödendiğini söyleyerek kıyaslama yapan Greçin “Büyük paralardan söz etmiyoruz. Sadece birkaç arkadaşı birkaç günlüğüne Dubai’ye davet etmekten söz ediyoruz” dedi.

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‘Çünkü inceler, güzeller ve rahatlar’

Çekim günü Dubai Marina’da yaşayan IT şirketi sahibi Aleksey Konsov’u ziyaret ettiklerini ve binanın havuzuna girdikten sonra evine çıktıklarını belirten Greçin şöyle devam etti: “Herkes ıslaktı ve üşümüştü. Taksiye o halde binemeyeceğimiz için mayolarımızı değiştirmemiz gerekiyordu. Evde çıplak dolaşıyorladı çünkü özgürlükçüler ve birbirlerine çok yakınlar. Doğu Avrupa kadınlarının kültürü çok farklıdır. İnceler, güzeller ve rahatlar. Dünyanın bu bölgesinde farklı algılanan estetik güzelliği anlayabiliyorlar. Kadınlardan birkaçı hazır oradayken balkonda manzaraya karşı fotoğraf çektirmek istedi. Bir kısmı fotoğraf için balkona çıktı. Aslında olay 30 saniye sürdü.”

Gruptaki modellerden 23 yaşındaki Nataliya Çuprina tatilden hatıra kalsın diye böyle bir şey yaptıklarını, tamamen eğlence içerikli olduğunu, kamusal bir içerik olmadığını söyledi.

Ardından fotoğraflar ve video WhatsApp grubunda paylaşıldı. Sonrası malum, beklenildiği üzere çıplak Ukraynalı modellerin görüntüsü viral oldu.

Greçin fotoğrafları grup dışında birine kimin ilettiğini bilmediğini belirterek modellerin zekasıyla ilgili imada bulundu: “Bunlar çok genç ve tecrübesiz insanlar; yani aptal değiller. Sadece nerede olduklarını unutunca mutlu oluyorlar.”

Eetesi gün grubun bir kısmı Kiev’e dönerken kalanlar bir plajda bir kulüpte eğlendiği sırada dairenin sahibine bina yönetiminden telefon geldi.

Greçin ve Konsov fuhuş yaptırdıkları şüphesiyle polis merkezine götürüldü. 12 kadın da ertesi gün gözaltına alındı.

Dünya basınında yer bulan olayın ardından grup Ukrayna’nın da araya girmesiyle hapis cezası almaktan kurtuldu ve beş sene dönmemek şartıyla sınırdışı edildi.

Vitaliy Grechin. Fotoğraf: Facebook

22 Nisan’da sınır dışı edilmesi planlanan Greçin uçuş öncesi testi pozitif çıkınca önce cezaevine oradan da bir izolasyon merkezine götürüldü. Cezaevinde geçirdiği zamanın hoş olmadığını belirten Greçin ayrıntı vermemekle birlikte 3 Nisan’dan sınırdışı edilmesi planlanan güne kadar aynı tişört ve şortu giymek zorunda kaldığını anlatmakla yetindi.

Pişmanlık duymadığını belirten Greçin “Biz belli bir yaşam tarzı olan arkadaşlarız, karım ve oğlum bunu anlıyor” dedi.

Başkalarının hayatını pozitif enerji getirdiğini anlatan, belli ki keyfine düşkün adam sözlerini şöyle sürdürdü: “Dünyadaki heteroseksüel erkeklerin yüzde 90’ının yaşamak isteyeceği ama yaşayamadığı hayatı yaşıyorum. Ve bunun için özür dilemeyeceğim.”

Peki 2 Mayıs’ta izlolasyon sürecinin dolmasıyla sınırdışı edilecek Greçin bir daha Dubai’ye gitme konusunda ne düşünüyor: “Yasaklı olsun ya da olmasın, bir daha buraya ayak basmayacağıma yemin ederim.”