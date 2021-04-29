Kadir Şeker için Yargıtay’a başvuru

Sevgilisini dövdüğü öne sürülen adamı engellemek isterken öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan Kadir Şeker’in tahliyesi için avukatları Yargıtay’a başvurdu.
Şeker’e verilen 12 yıl altı aylık hapis cezasına itirazın Konya Bölge Adliye Mahkemesi 1’inci Ceza Dairesi (istinaf) tarafından reddedilmesinin ardından avukatlar harekete çekti.
Şeker’in avukatları, olayın meşru müdafaa sınırları içinde gerçekleştiğini belirterek hapis cezasının bozulmasını talep etti. Şeker’in tahliyesinin de istendiği dilekçe Yargıtay’a sunuldu.
Ne olmuştu?
Konya’da Şubat 2020’de yaşanan olayda sevgilisi Ayşe Dırla’yı dövdüğü iddia edilen Özgür Duran’a müdahale etmek isteyen Kadir Şeker, çıkan arbedede Duran’ı bıçaklayarak öldürmüştü.
Şeker, müebbete çarptırılmış, suçun ‘haksız tahrik’ altında işlendiği gerekçesiyle ceza önce 15 yıla, ardından Şeker’in duruşmadaki iyi hali de göz önünde bulundurularak 12 buçuk yıla indirilmişti.
Tüm taraflar ve savcılığın dosyayı taşıdığı istinaf mahkemesi ise 15 Nisan’da kararı hukuka uygun bulmuştu.