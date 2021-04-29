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Yaramazlara biraz batar!

10 bin sterlinlik ‘madeni para’ basıldı: 400 saatte üretildi; ağırlığı 10 kilo

Britanya’da, 10 bin sterlinlik (114 bin 493 lira) altın para basıldı. Kraliyet Darphanesi’nin, ‘1100 yıllık tarihimizin en büyük madeni paralardan biri’ ve ‘bir şaheser’ diye nitelediği madeni paranın ağırlığı 10 kilo.

Fotoğraflar: Kraliyet Darphanesi

İngiltere Kraliçesi 2’nci Elizabeth’in onuruna hazırlanan bir serinin sonuncusu olan para 400 saatte üretildi. Cilalanması dört gün sürdü. En son teknoloji ve ustaların hünerlerinin birleşmesiyle elde edildiği vurgulandı.

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Darphane, bu çok değerli madeni paranın satıldığını açıkladı. Ancak, kime ve kaça satıldığına dair bilgi paylaşmadı. “Böyle bir ustalık eseri altı haneli rakamları hak eder” açıklamasıyla yetindi.

Fotoğraflar: Kraliyet Darphanesi

Hatıra parasının, 5 (57.47 lira) ve 13 sterlinlik (149.4 lira) versiyonları da piyasaya sürülecek.

2017’de ilki tasarlanan seride 95 yaşındaki kraliçenin 1953’te taç giyme töreninin düzenlendiği Westminster Katedrali’ne giderken geçtiği yoldaki 10 heykelden esinlenildi. Serinin 10’uncu ve sonuncu tasarımında, aralarında diğerlerinde yer alan heykellerin tamamı ‘buluştu’.

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