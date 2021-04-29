İstanbul’daki Şampiyonlar Ligi finali seyircili

29 Mayıs’taki Şampiyonlar Ligi finali ‘seyircili’ oynanacak. UEFA, 17 Mayıs’a kadar sürecek ‘tam kapanma’nın maçı etkilemeyeceğini duyurdu.



Fotoğraf: Reuters



UEFA açıklamasında, “Şampiyonlar Ligi finali İstanbul’da sınırlı sayıda seyirciyle oynanacak. 17 Mayıs’a kadar sürecek geçici kapanma bu maçı etkilemeyecek. UEFA, karşılaşmayı güvenli bir şekilde düzenlemek adına Türkiye Futbol Federasyonu ve yerel otoritelerle yakın çalışmasını sürdürmekte. Seyirci kapasitesi ve bilet satışına ilişkin detaylar yakında açıklanacak” dendi.

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29 Mayıs’ta Atatürk Olimpiyat Stadı’nda

Şampiyonlar Ligi Finali, 29 Mayıs’ta Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanacak.

Yarı final ilk maçında Chelsea, zorlu Real Madrid deplasmanında 1-1 berabere kalıp avantajı yakaladı.



Manchester City ise deplasmanda Paris Saint-Germain’i 2-1 yendi ve final için avantaj sağladı.