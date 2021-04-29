BioNTech çocuklarda kullanım için tarih verdi

BioNTech, Pfizer’la birlikte geliştirdiği Covid-19 aşısının çocuklar üstündeki denemelerinde sonuçların eylül ayında çıkmasını bekliyor.

Fotoğraf: Reuters

Alman Spiegel dergisine konuşan CEO Uğur Şahin, “Beş-12 yaş grubunda ilk sonuçları temmuzda gelebilir, daha küçük çocuklarda eylülde” dedi.

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Denemeler altı aylık bebeklere kadar kapsıyor.

Şahin, sonuçların analizinin dört-altı hafta süreceğini belirterek, “Her şey yolunda giderse, veriler değerlendiril değerlendirilmez aşının farklı yaş gruplarındaki çocuklarda kullanımına onay verilmesi için farklı ülkelere başvurabileceğiz” dedi.

Pfizer, ABD’de 12-15 yaş grubunda acil kullanım onayı için bu ay başvurmuştu.

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Şahin, Avrupa Birliği’nde de 12 yaş üstü için başvuru öncesi son aşamaya gelindiğini söyledi.

Mart sonunda yayınlanan bir araştırma BioNTech aşısının ergenlerde güvenli ve etkin olduğunu ve olumlu antikor yanıtı oluşturduğunu ortaya koymuştu.

Şirketin iki dozluk aşısı 16 yaş ve üstü için halihazırda onaylı.

Uzmanlar, gençlerin Covid-19’u ağır geçirme ihtimalinin düşük olduğunu, ancak semptomsuz geçirenlerin farkına varmadan virüsü yaydığını belirtiyor.