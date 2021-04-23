BioNTech kronik hastalarda da etkili

Pfizer ve BioNTech ortaklığında geliştirilen Covid-19 aşısının, diyabet, tansiyon, kalp rahatsızlığı gibi kronik hastalığı olanlarda da etkinliğinin yüksek olduğu ortaya çıktı.

Fotoğraf: Reuters

Şimdiye kadarki en kapsamlı gerçek zamanlı çalışmada İsrail’deki 1.4 milyon kişinin verileri incelendi.

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Clalit Araştırma Enstitüsü’nün açıkladığı sonuçlara göre aşı böbrek ya da kalp rahatsızlığı olanlarda semptomatik enfeksiyonu önlemede yüzde 80 etkili. Tip 2 diyabet hastalarında yüzde 86, beyin-damar rahatsızlığı olanlarda yüzde 75, bağışıklık mekanizmasının güçsüzleştiği kişilerdeyse yüzde 84 etkili.

Gebelik, sigara, nörolojik hastalık

Kalp rahatsızlığı, nörolojik hastalık, kronik böbrek veya akciğer rahatsızlığı, sigara tüketimi, gebelik veya obezite gibi kronik rahatsızlık ya da risk oluşturabilecek durumlardan üçü veya daha fazlası aynı anda görülen kişilerde ise semptomatik enfeksiyonu önlemede yüzde 88’lik bir etki ölçüldü.

Tip 2 diyabet, kalp veya beyin-damar rahatsızlığı olanlarda şiddetli Covid-19 hastalığını önlemede yüzde 90’dan fazla etkili; bu oran immün yetmezlik çeken kişilerde yüzde 100’e çıktı.

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Aşırı kilo, hipertansiyon

Aşının semptomatik Covid-19’u önlemede 70 yaşın üstündekilerde yüzde 92, aşırı kilolu kişilerde yüzde 96, obez kişilerde yüzde 93 ve hipertansiyon hastalarında yüzde 90 etkili olduğu bildirildi.

Araştırmanın sonuçları New England Tıp Dergisi’nde de yayınlandı.