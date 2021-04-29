Esnafa kira ve gelir desteği bir ay uzatıldı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Esnafımıza yaptığımız aylık 1000 lira gelir desteği ile 750 lira ve 500 lira arasındaki kira desteğinin süresini bir ay daha uzatıyoruz” dedi.

Fotoğraf: DHA

Erdoğan, MKEK Barutsan Roket ve Patlayıcı Fabrikası’nda Enerjitik Malzemeler Üretim Tesisi Açılış Etkinliği ve Ürün Lansmanı’nda konuştu.

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Cumhurbaşkanının açıklamalarından önce çıkan satır başları şöyle:

*Salgın sebebiyle gelir kaybına uğramış veya nakit akışı bozulmuş, istihdamını koruyan imalat sektörlerinde faaliyet gösteren mikro ve küçük ölçekli işletmeler ile teknoloji alanında faaliyet gösteren filiz şirketler bu desteğe başvurabilecek.

*Mikro işletmeler 30 bin, küçük işletmeler 75 bin liraya kadar 3 yıl geri ödemesiz, tamamı faizsiz olacak şekilde bu destekten faydalanacak.

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*Şartları taşıyan mikro veya küçük işletmeler, 3 Mayıs Pazartesi’den itibaren e-Devlet üzerinden KOSGEB aracılığıyla başvurularını yapabilir.

*ESKOMB ve Halkbank aracılığıyla esnafa kullandırdığımız kredilerin taksit ödemelerini 1 Temmuz 2021’e kadar erteliyoruz.

*İhtiyaç sahibi ailelere hane başı verilen 1000 liralık nakdi yardımı 1100 liraya çıkartarak yeniden başlatıyoruz Bunun için 2 milyar 540 milyon liralık bir kaynak tahsis ettik.

*Memur maaşlarını 10 mayıs itibariyle yatırıyoruz.

*İş sözleşmelerini fesih yasağı 30 Haziran’a kadar uzatılmıştır.