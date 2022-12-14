Akşam Postası / 14 Aralık 2022

İmamoğlu: Aradan üç buçuk sene geçmiş olabilir ama hala gençliğim var

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, hapis cezası aldığı duruşma sonrası İYİ Parti lideri Akşener’le Saraçhane’de konuştu.

Tarikatta çocuk istismarı: Kadir İstekli ve Yusuf Gümüşel hakkında yakalama kararı

İsmailağa Cemaati’ne bağlı Hiranur Vakfı kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in kızı H.K.G.’nin altı yaşında ‘evlendirilmesi’ ve cinsel istismara uğramasına ilişkin davada tutuksuz sanıklar Gümüşel ve Kadir İstekli hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkartıldı.

Zeytin katliamının önünü açan kanun teklifi geri çekildi

Zeytinlikleri madenciliğe açan düzenlemenin yer aldığı torba kanun teklifi, muhalefetin ve kamuoyunun tepkisinin ardından geri çekildi.

Maçoğlu, ‘Ödeyemiyoruz’ demişti: Tunceli Belediyesi’nin elektrikleri kesildi

TKP’li Fatih Mehmet Maçoğlu tarafından yönetilen Tunceli Belediyesi’nin elektrikleri yaklaşık 14 milyon TL’yi bulan ödenmeyen borç nedeniyle enerji şirketi tarafından kesildi.

Asgari ücret gündemi: Bilgin’e göre amaç diğer ücretleri de rahatlatmak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücretin ‘diğer ücretleri de rahatlatacak düzeyde olacağını’ savundu.

Gazeteci tutuklamada rekor yılı: Türkiye’de ‘önce yatıralım, sonra bakarız’ yaklaşımı

Uluslararası Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) örgütü, bu yıla ilişkin raporunda, dünyada 533 gazetecinin kamuoyunu bilgilendirme çabası içerisindeyken tutuklandığını ve 57’sinin öldürüldüğünü bildirdi.