Akşam Postası / 14 Aralık 2022

İmamoğlu: Aradan üç buçuk sene geçmiş olabilir ama hala gençliğim var
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, hapis cezası aldığı duruşma sonrası İYİ Parti lideri Akşener’le Saraçhane’de konuştu.
Kılıçdaroğlu: Bu karanlığı tarihin çöp sepetine atacağız!
HDP’den İmamoğlu’na destek mesajı
Demirtaş’tan karara tepki, İmamoğlu’na destek
Erkan Baş, İmamoğlu kararında Erdoğan’a seslendi: Seni yeneceğiz
Karar sonrası İmamoğlu’na ilk destek ziyareti Akşener’den
Ekrem İmamoğlu: Herkesi Saraçhane’ye davet ediyorum
Kılıçdaroğlu: Beraat dışında verilecek her karar saray talimatının itirafı olacak
AKP’li vekil, İmamoğlu’na Erdoğan’ın yolunu gösterdi: ‘Minareler süngü’ şiiri okusanız
Akşener yola çıktı: Saraçhane’de görüşürüz
İmamoğlu kararı dış basında: Mahkeme, Erdoğan’ın rakibini hapse mahkum etti
Saraçhane’de izdiham Twitter’da infial: Hiç kimse bu kararı yutmaz!
CHP: Kumpasa karşı meydanlardayız
Babacan ve Davutoğlu’ndan İmamoğlu’na destek
Kaftancıoğlu da Saraçhane’ye çağırdı
TİP, İmamoğlu’yla dayanışma için Saraçhane’ye gidiyor
Mustafa Sarıgül de yola çıktı: Bilecik’ten İstanbul’a doğru hareket halindeyim
Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu telefonda görüştü
Özdağ ‘tüm sırrı bozdu’: İmamoğlu’na siyasi yasak kararı çıkması ‘Biz anlaştık’ demektir
İmamoğlu davasının hakimi Çakıcı davasına da bakmış
Saraçhane’den son görüntüler: İstanbullular İmamoğlu’na desteğe koştu
Muharrem İnce, Memleket Partilileri Saraçhane’ye çağırdı
İmamoğlu’nun Saraçhane çağrısı: Metro seferleri sıklaştırıldı
İmamoğlu’na Twitter’dan destek yağdı
Tarikatta çocuk istismarı: Kadir İstekli ve Yusuf Gümüşel hakkında yakalama kararı
İsmailağa Cemaati’ne bağlı Hiranur Vakfı kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in kızı H.K.G.’nin altı yaşında ‘evlendirilmesi’ ve cinsel istismara uğramasına ilişkin davada tutuksuz sanıklar Gümüşel ve Kadir İstekli hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkartıldı.
Zeytin katliamının önünü açan kanun teklifi geri çekildi
Zeytinlikleri madenciliğe açan düzenlemenin yer aldığı torba kanun teklifi, muhalefetin ve kamuoyunun tepkisinin ardından geri çekildi.
Maçoğlu, ‘Ödeyemiyoruz’ demişti: Tunceli Belediyesi’nin elektrikleri kesildi
TKP’li Fatih Mehmet Maçoğlu tarafından yönetilen Tunceli Belediyesi’nin elektrikleri yaklaşık 14 milyon TL’yi bulan ödenmeyen borç nedeniyle enerji şirketi tarafından kesildi.
Asgari ücret gündemi: Bilgin’e göre amaç diğer ücretleri de rahatlatmak
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücretin ‘diğer ücretleri de rahatlatacak düzeyde olacağını’ savundu.
Gazeteci tutuklamada rekor yılı: Türkiye’de ‘önce yatıralım, sonra bakarız’ yaklaşımı
Uluslararası Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) örgütü, bu yıla ilişkin raporunda, dünyada 533 gazetecinin kamuoyunu bilgilendirme çabası içerisindeyken tutuklandığını ve 57’sinin öldürüldüğünü bildirdi.