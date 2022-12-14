Diken

Yaramazlara biraz batar!

Akşam Postası / 14 Aralık 2022

İmamoğlu: Aradan üç buçuk sene geçmiş olabilir ama hala gençliğim var

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, hapis cezası aldığı duruşma sonrası İYİ Parti lideri Akşener’le Saraçhane’de konuştu.

İmamoğlu’na iki yıl yedi ay hapis: ‘Siyasi yasak’ süreci başladı

Kılıçdaroğlu: Bu karanlığı tarihin çöp sepetine atacağız!

HDP’den İmamoğlu’na destek mesajı

Demirtaş’tan karara tepki, İmamoğlu’na destek

Erkan Baş, İmamoğlu kararında Erdoğan’a seslendi: Seni yeneceğiz

Karar sonrası İmamoğlu’na ilk destek ziyareti Akşener’den

Ekrem İmamoğlu: Herkesi Saraçhane’ye davet ediyorum

Kılıçdaroğlu: Beraat dışında verilecek her karar saray talimatının itirafı olacak

AKP’li vekil, İmamoğlu’na Erdoğan’ın yolunu gösterdi: ‘Minareler süngü’ şiiri okusanız

Akşener yola çıktı: Saraçhane’de görüşürüz

İmamoğlu kararı dış basında: Mahkeme, Erdoğan’ın rakibini hapse mahkum etti

Saraçhane’de izdiham Twitter’da infial: Hiç kimse bu kararı yutmaz!

CHP: Kumpasa karşı meydanlardayız

Babacan ve Davutoğlu’ndan İmamoğlu’na destek

Kaftancıoğlu da Saraçhane’ye çağırdı

TİP, İmamoğlu’yla dayanışma için Saraçhane’ye gidiyor

Mustafa Sarıgül de yola çıktı: Bilecik’ten İstanbul’a doğru hareket halindeyim

Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu telefonda görüştü

Özdağ ‘tüm sırrı bozdu’: İmamoğlu’na siyasi yasak kararı çıkması ‘Biz anlaştık’ demektir

İmamoğlu davasının hakimi Çakıcı davasına da bakmış

Saraçhane’den son görüntüler: İstanbullular İmamoğlu’na desteğe koştu

Muharrem İnce, Memleket Partilileri Saraçhane’ye çağırdı

İmamoğlu’nun Saraçhane çağrısı: Metro seferleri sıklaştırıldı

İmamoğlu’na Twitter’dan destek yağdı

Kılıçdaroğlu İstanbul’a doğru yola çıkıyor

Tarikatta çocuk istismarı: Kadir İstekli ve Yusuf Gümüşel hakkında yakalama kararı

İsmailağa Cemaati’ne bağlı Hiranur Vakfı kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in kızı H.K.G.’nin altı yaşında ‘evlendirilmesi’ ve cinsel istismara uğramasına ilişkin davada tutuksuz sanıklar Gümüşel ve Kadir İstekli hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkartıldı.


Zeytin katliamının önünü açan kanun teklifi geri çekildi

Zeytinlikleri madenciliğe açan düzenlemenin yer aldığı torba kanun teklifi, muhalefetin ve kamuoyunun tepkisinin ardından geri çekildi.

Maçoğlu, ‘Ödeyemiyoruz’ demişti: Tunceli Belediyesi’nin elektrikleri kesildi

TKP’li Fatih Mehmet Maçoğlu tarafından yönetilen Tunceli Belediyesi’nin elektrikleri yaklaşık 14 milyon TL’yi bulan ödenmeyen borç nedeniyle enerji şirketi tarafından kesildi.

Asgari ücret gündemi: Bilgin’e göre amaç diğer ücretleri de rahatlatmak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücretin ‘diğer ücretleri de rahatlatacak düzeyde olacağınısavundu.

Gazeteci tutuklamada rekor yılı: Türkiye’de ‘önce yatıralım, sonra bakarız’ yaklaşımı

Uluslararası Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) örgütü, bu yıla ilişkin raporunda, dünyada 533 gazetecinin kamuoyunu bilgilendirme çabası içerisindeyken tutuklandığını ve 57’sinin öldürüldüğünü bildirdi.

SON HABERLER

Akşam Postası / 14 Aralık 2022

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Kılıçdaroğlu: Bu karanlığı tarihin çöp sepetine atacağız!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na verilen hapis cezası ve başlatılan siyasi yasak sürecine yeni bir videoyla tepki gösterdi: “Bu karanlığı bir daha geri gelmemek üzerine tarihin çöp sepetine atacağız.”

CHP: Kumpasa karşı meydanlardayız

CHP: “16 milyon yurttaşımızın iradesine ve hukuka kurulan kumpasa karşı meydanlardayız! Millet iradesine sahip çıkmak için Saraçhane’de buluşuyoruz