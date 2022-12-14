Kılıçdaroğlu, Aslı Baykal’ı tek cümleyle geçti

CHP Genel Başaknı Kemal Kılıçdaroğlu, istifa ettikten sonra CHP’yi hedef alan ve AKP’ye yakın medyada boy gösteren Deniz Baykal’ın kızı Aslı Baykal hakkında, “Tek cümle, ciddiye almıyoruz” dedi.

Kılıçdaroğlu, H.K.G.’nin cinsel istismara uğraması hakkında da, “Organize kötülüğün içinde olan kimsenin oyuna ihtiyacımız yoktur” dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu, Aslı Baykal hakkında ilk kez konuştu. (CHP)

CHP’nin eski genel başkanı Deniz Baykal’ın kızı Prof. Dr. Aslı Baykal, bir süre önce sosyal medya hesabından CHP’den istifa ettiğini duyurmuştu. Baykal, istifanın ardından CHP’yi hedef alan açıklamalarının dozunu da artırmıştı.

Son olarak Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi’ye konuşan Baykal, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı destekleyen mesajlar vermişti.

Birgün’den Nurcan Gökdemir’in haberine göre gazetecilerin Ankara temsilcileriyle buluşan Kılıçdaroğlu, Baykal’ı ciddiye almadıklarını söyledi, “Tek cümle, ciddiye almıyoruz” dedi.

Kılıçdaroğlu, H.K.G.’nin babası İsmailağa Cemaati’ne bağlı Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel tarafından altı yaşında ‘evlendirip’ cinsen istimara maruz bırakılması hakkında da konuştu.

Bu tarikata ve göz yumanlara dikkat çeken Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu: “Burada devlet seyirci kalıyor, bizim isyanımız buna. Organize kötülüğün içinde olan kimsenin oyuna ihtiyacımız yoktur. Bu olaya en büyük tepkiyi muhafazakar kadınlar gösterdiler. Kendisine en ufak eleştiri için savcıları, hakimleri, avukatlarını harekete geçiren Erdoğan bu olayda neden kimseyi harekete geçirmiyor.”

İstismardan sonra tepkileri 28 Şubat dönemine benzetmeye çalışanlara da çıkışan Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti: “Bunun 28 Şubat’la ne ilgilisi var. Bu anlayışa sığınanlar, toplumu başka yere sürüklüyorlar bir tecavüz olayı görmeyin, aklayan anlayışı egemen kılmak istiyorlar. Olayı 28 Şubat’a bağlayanlar tecavüze meşruluk kazandırmak isteyenlerdir.”