Aslı Baykal, Erdoğan’ı övdü, AKP’ye ‘göz kırptı’

CHP’den istifa eden Deniz Baykal’ın kızı Aslı Baykal, iktidara yakın yazarlardan Abdulkadir Selvi’ye konuştu. CHP’yi sert sözlerle hedef alan Baykal, “Bir ‘milli-gayrımilli’ ayrışma olduğunda milli safta duracağım kesindir” dedi.

Baykal, parti kurabileceğinin de sinyallerini verdi.

Aslı Baykal, AKP’li yazar Selvi’ye konuştu. (AA)

CHP’nin eski genel başkanı Deniz Baykal’ın kızı Prof. Dr. Aslı Baykal, bir süre önce sosyal medya hesabından CHP’den istifa ettiğini duyurmuştu. Baykal, istifanın ardından CHP’yi hedef alan açıklamalarının dozunu da artırmıştı.

Son olarak Hürriyet gazetesi yazarı Selvi’ye konuşan Baykal, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı destekleyen mesajlar verdi.

Selvi’nin “Erdoğan’ın, Mısır Devlet Başkanı Sisi ile görüşmesini neden desteklediniz” sorusuna Baykal, “Önceki Sisi politikasını eleştirenlerin, Erdoğan’ın doğru zamanlamayla politika değiştirmesine saldırmasını hem ahlaki bulmuyorum hem de Türkiye çıkarlarına aykırı buluyorum. Bir siyasetçi var olan iki seçenekte de hata yapıyor, diyorsanız aklınızı kaybetmiş olmanız gerekir” diye yanıtladı.

AKP’ye geçip geçmeyeceği de sorulan Aslı Baykal, ‘saf’ almaktan dem vurdu: “Benim için esas olan Türkiye Cumhuriyet devleti ve milletimin esenliğidir. Bir milli-gayrımilli ayrışma olduğunda milli safta duracağım kesindir. Hiçbir siyasi partiyle bir angajmanım yoktur.”

Yeni bir parti kurabileceğinin de sinyallerini veren Baykal, “Şu anda Ankara’da bir bağımsız düşünce kuruluşunda çalışmalarımı sürdürüyorum. Tam bağımsız ve her türlü düşünceye açık bir kuruluştur. Bir siyasal aksiyon alacağım zaman duyururum” dedi.