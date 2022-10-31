Deniz Baykal’ın kızı Aslı Baykal CHP’den istifa etti

CHP’nin eski genel başkanı Deniz Baykal’ın kızı Prof. Dr. Aslı Baykal, sosyal medya hesabından CHP’den istifa ettiğini duyurdu.
Antalya Milletvekili Deniz Baykal’ın biyokimya profesörü kızı Aslı Baykal, CHP’den istifa etti.
Aslı Baykal, istifasını sosyal medya hesabından ‘Siyasi parti üyeliğiniz sonlandırılmıştır‘ yazılı mesajın yer aldığı görselle duyurdu.
Baykal, DHA muhabirinin “Neden istifa ettiniz” sorusuna “Gördüğüm lüzum üzerine yazmanız yeterli” cevabını vererek, daha fazla konuşmak istemediğini söyledi.