Kılıçdaroğlu İstanbul’a doğru yola çıkıyor

ALTAN SANCAR

Almanya’nın başkenti Berlin’de temaslarını sürdüren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, özel bir uçakla İstanbul’a dönüyor.

14-16 Aralık tarihlerinde çeşitli temaslarda bulunmak üzere Almanya’ya giden Kılıçdaroğlu’nun İstanbul’a dönmek üzere yola çıktığı öğrenildi. Kılıçdaroğlu’nun kurmaylarının aktardığına göre, tarifeli uçakla dönüşün zor olması nedeniyle özel bir uçak ayarlandı.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ile de görüşen Kılıçdaroğlu destek mesajını verirken, kararın ardından da kamuoyuna yönelik bir çağrı yaptı.

Davadaki süreç nasıl gelişti?

Yerel seçimlerde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun ‘ahmak’ ifadelerine İmamoğlu’nun “31 Mart’ta seçimi iptal edenler ahmaktır” yanıtını vermesi sonrası dava açılmıştı.

İmamoğlu’nun o dönem Yüksek Seçim Kurulu başkanı olan Sadi Güven’le 10 YSK üyesine yönelik ‘kurul halinde çalışan kamu görevlilerine karşı görevlerinden dolayı alenen hakaret’ suçunu işlediği iddiasıyla 15 ay 15 günden dört yıl bir aya kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

İmamoğlu’ysa ‘ahmak’tan kastının Soylu olduğunu söylemişti.

Haziran ve eylülde görülmesi gereken duruşmalar ertelenmişti.

11 Kasım’daki duruşmada hakim de ”Sözlerin muhatabı Soylu” dedi. Hakimin savcıdan esas hakkında mütalaa istemesi üzerineyse avukatlar reddi hakim talebinde bulundu. Savcıysa mütalaasında İmamoğlu hakkında en üst sınırdan ceza talep ederek siyasi yasak istedi.

Üst mahkeme olan Anadolu 17’nci Ağır Ceza Mahkemesi de önceki hafta, İmamoğlu’nun avukatının yaptığı reddi hakim talebinin reddine karar verdi.

İmamoğlu hakkında kamu görevlisine hakaret ettiği iddiasıyla açılan davanın bugünkü duruşması görülüyor. Duruşmada karar için ara verildi.