Kılıçdaroğlu: Beraat dışında verilecek her karar saray talimatının itirafı olacak

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun yargılandığı dava hakkında bir video yayınlayarak “Beraat dışında verilecek her karar saray talimatının ve kumpasın itirafı olacaktır” dedi.

Görsel: Twitter

İmamoğlu hakkında kamu görevlisine hakaret ettiği iddiasıyla açılan davanın bugünkü duruşması görülüyor. İmamoğlu saat 16:00’da, ‘16 milyon İstanbulluyu’ Saraçhane’ye davet etti.

Bugün çeşitli temaslar için Almanya’ya giden Kılıçdaroğlu, Twitter’dan “Adalet, adalet, adalet!” diye yazarak bir video yayınladı.

CHP lideri şunları dedi: “Ekrem başkanın ve İstanbulluların davasına bakan hakim daha önce ‘Sözlerin kime yönelik olduğu, muhattabı belli. Tartışmasız Süleyman Soylu’ya karşı söylendi’ demişti. Bunu diyen bir hakimin vereceği karar açık ve nettir. Beraat dışında verilecek her karar saray talimatının ve kumpasın itirafı olacaktır. Sarayı son kez uyarıyorum. Yargının üzerinden elinizi çekin. Bu halk kimsesiz değildir. Aklınızı başınıza alın.”

Kılıçdaroğlu, bu akşam İstanbul’a dönmeye hazırlanıyor.

Ne olmuştu?

Seçim sonuçlandıktan sonra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 4 Kasım 2019’da İmamoğlu’nun bir konuşmasından dolayı “Avrupa Parlamentosu’na gidip Türkiye’yi şikayet eden ahmağa söylüyorum; bunun bedelini bu millet sana ödetecek. Yazıklar olsun” demişti.

Aynı gün, Soylu’nun bu sözleri sorulan İmamoğlu şöyle konuşmuştu: “31 Mart’ta seçimi iptal edenler ve dünyada, Avrupa’da onların gözünde nereye düştüğümüz noktasında, o olan biten şeylere baktığımızda, tam da 31 Mart’ta seçimi iptal edenler ahmaktır, önce oraya bir odaklansın.”

Bu sözlerinin ardından İmamoğlu’nun sözleriyle YSK üyelerine ‘alenen hakaret ettiği, kurul üyelerinin onur, şeref ve saygınlığını rencide edecek nitelikte olduğu’ iddiasıyla cezalandırılması istemiyle dava açılmıştı.

İmamoğlu’nun 15 ay 15 günden dört yıl bir aya kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

İmamoğlu’ysa ‘ahmak’tan kastının Soylu olduğunu söylemişti.

Haziran ve eylülde görülmesi gereken duruşmalar ertelenmişti.

11 Kasım’daki duruşmada hakim de ”Sözlerin muhatabı Soylu” dedi. Hakimin savcıdan esas hakkında mütalaa istemesi üzerineyse avukatlar reddi hakim talebinde bulundu. Savcıysa mütalaasında İmamoğlu hakkında en üst sınırdan ceza talep ederek siyasi yasak istedi.