Kaftancıoğlu da Saraçhane’ye çağırdı

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’na destek için İstanbulluları saat 16:00’da Saraçhane’ye çağırdı.

Fotoğraf: Twitter/Canan Kaftancıoğlu

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında kamu görevlisine hakaret ettiği iddiasıyla açılan davanın bugünkü duruşması görülüyor. Duruşma, 16:00’ya ertelendi.

İmamoğlu’ysa, duruşmanın ertelendiği saat 16:00’da, ‘16 milyon İstanbulluyu’ Saraçhane’ye davet ettmişti.

16 milyon İstanbullunun evi Saraçhane’dir. İstanbul ve Türkiye, iradesine daha önce nasıl sahip çıktıysa bugün de çıkacaktır. Karar ne olursa olsun, kâh sevincimizi kâh irademizi göstermek adına herkesi saat 16.00’da Saraçhane’ye davet ediyorum. — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) December 14, 2022

İmamoğlu’nun çağrısından yarım saat sonra bir Saraçhane çağrısı da Kaftancıoğlu’ndan geldi.

Kaftancıoğlu, Twitter paylaşımında şunları dedi: “Bizler saat 16:00’da salonda duruşmayı izlerken örgütümüz ve İstanbulluları aynı saatte Saraçhane’ye bekliyoruz.”

Bizler saat:16.00’da salonda duruşmayı izlerken örgütümüz ve İstanbulluları aynı saatte Şaraçhane’ye bekliyoruz.. #İstanbulYargılanıyor #Ekremİmamoğlu pic.twitter.com/WoS4TPmZn9 — Canan Kaftancıoğlu (@Canan_Kaftanci) December 14, 2022

Davadaki süreç nasıl gelişti?

Yerel seçimlerde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun ‘ahmak’ ifadelerine İmamoğlu’nun “31 Mart’ta seçimi iptal edenler ahmaktır” yanıtını vermesi sonrası dava açılmıştı.

İmamoğlu’nun o dönem Yüksek Seçim Kurulu başkanı olan Sadi Güven’le 10 YSK üyesine yönelik ‘kurul halinde çalışan kamu görevlilerine karşı görevlerinden dolayı alenen hakaret’ suçunu işlediği iddiasıyla 15 ay 15 günden dört yıl bir aya kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

İmamoğlu’ysa ‘ahmak’tan kastının Soylu olduğunu söylemişti.

Haziran ve eylülde görülmesi gereken duruşmalar ertelenmişti.

11 Kasım’daki duruşmada hakim de ”Sözlerin muhatabı Soylu” dedi. Hakimin savcıdan esas hakkında mütalaa istemesi üzerineyse avukatlar reddi hakim talebinde bulundu. Savcıysa mütalaasında İmamoğlu hakkında en üst sınırdan ceza talep ederek siyasi yasak istedi.

Üst mahkeme olan Anadolu 17’nci Ağır Ceza Mahkemesi de önceki hafta, İmamoğlu’nun avukatının yaptığı reddi hakim talebinin reddine karar verdi.

İmamoğlu hakkında kamu görevlisine hakaret ettiği iddiasıyla açılan davanın bugünkü duruşması görülüyor. Duruşma saat 16:00’da devam edecek.