Saraçhane’deki kalabalık arttı: İstanbullular İmamoğlu’na desteğe koşuyor

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu’nun çağrısının ardından İstanbullular Saraçhane’ye akın etti.

Fotoğraf: Trafik kamerası

İmamoğlu hakkında kamu görevlisine hakaret ettiği iddiasıyla açılan davanın karar duruşmasında İmamoğlu’na iki yıl yedi ay 15 gün hapis cezası verildi.

TCK’nin 53’üncü maddesinden de ceza alan İmamoğlu için ‘siyasi yasak’ süreci de başladı.

İmamoğlu ‘16 milyon İstanbulluyu’ karar öncesi Saraçhane’ye davet etmişti. Çağrı üzerine toplanan binlerce kişi, ‘hak, hukuk, adalet’ sloganları atıyor.

İmamoğlu’nun çağrısına Twitter’dan destek yağdı.

Gelen mesajlarda Saraçhane’ye varan yurttaşlar buradaki kalabalığı da görüntüledi. Trafik kameralarında Saraçhane’nin önündeki kalabalık da görüntülendi.

Bazı paylaşımlarsa şöyle:

İrademizi, İstanbul'umuzu savunmak için Kartal – Neyzen Tevfik Meydanı'ndan Saraçhane'ye gidiyoruz.



Saat 16.00'da Saraçhane Meydanı'ndayız!#Yanındayızİmamoğlu pic.twitter.com/fHi9zGqGof — Sami Can Okakın (@samicanokakin) December 14, 2022

An itibari ile Saraçhane! Ekrem İmamoğlu’na düzmece davalarla ancak acizliğinizi gösterirsiniz.

Bizim başımız dik! Veremeyecek hiçbir hesabımız yok!



Ancak,biz sizi somut suçlarınızla yargılayacağız! Kaçamayacaksınız!



Kahrolsun İstibdat Yaşasın Hürriyet🇹🇷#İstanbulYargılanıyor pic.twitter.com/UPV3FhLdAi — Onur Kurt®️ (@OnurKurt1283) December 14, 2022

Kurulan kumpaslarla siyasetin dizayn edilemeyeceğini duruşmada söyleyip Kartal’dan Saraçhane’ye geleceğiz..

Demokrasiye inanan herkesle Saraçhane’de buluşalım.. pic.twitter.com/rJRMhC0fvD — Gökhan Günaydın (@gunaydingokhan) December 14, 2022

Muhalefetin bu ortak başarısı mazide bir hatıra olarak kalmamalı, 2023'te de tekrarlanmalı



Gün Saraçhane'de sandığa sahip çıkma günü#Yanındayızİmamoğlu pic.twitter.com/LhhARacyu2 — Nezih Onur Kuru (@NOnurkuru) December 14, 2022

16 milyon İstanbullunun, 86 milyon Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının iradesine sahip çıkmak için Saraçhane’deyiz. #Yanındayızİmamoğlu #İstanbulYargılanıyor pic.twitter.com/Afvg6ihXeh — İVME (@ivmehareketi) December 14, 2022

İl örgütümüz bütün halkımızı Saraçhane’ye davet ediyor. 16:00’da oradayız pic.twitter.com/u7vJFPv4MD — Emre C. Durmaz (@EmreCanDurmazim) December 14, 2022

16 milyon İstanbullunun iradesini göstermek için Saraçhane’ye geçiyoruz! #İstanbulYargılanıyor pic.twitter.com/HigZMdMthl — Sercan Arslan (@Sercan_Arslan) December 14, 2022

16 milyon İstanbullunun evi Saraçhane’dir. İstanbul ve Türkiye, iradesine daha önce nasıl sahip çıktıysa bugün de çıkacaktır. [email protected]_imamoglu pic.twitter.com/9MRenJX8iE — Zehra Cemre Özyalçın (@Zehracemre3) December 14, 2022

Ekrem İmamoğlu’nu hukuksuz kararlara teslim etmemek üzere Saraçhane’ye geçiyoruz! Ekrem Başkan asla yalnız değildir. #İstanbulYargılanıyor pic.twitter.com/5k7OuuqbCg — Mert Timur (@Merttimurr) December 14, 2022

Polis de alandaki güvenlik önlemlerini artırdı.