Saraçhane’deki kalabalık arttı: İstanbullular İmamoğlu’na desteğe koşuyor

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu’nun çağrısının ardından İstanbullular Saraçhane’ye akın etti.
İmamoğlu hakkında kamu görevlisine hakaret ettiği iddiasıyla açılan davanın karar duruşmasında İmamoğlu’na iki yıl yedi ay 15 gün hapis cezası verildi.
TCK’nin 53’üncü maddesinden de ceza alan İmamoğlu için ‘siyasi yasak’ süreci de başladı.
İmamoğlu ‘16 milyon İstanbulluyu’ karar öncesi Saraçhane’ye davet etmişti. Çağrı üzerine toplanan binlerce kişi, ‘hak, hukuk, adalet’ sloganları atıyor.
İmamoğlu’nun çağrısına Twitter’dan destek yağdı.
Gelen mesajlarda Saraçhane’ye varan yurttaşlar buradaki kalabalığı da görüntüledi. Trafik kameralarında Saraçhane’nin önündeki kalabalık da görüntülendi.
Bazı paylaşımlarsa şöyle:
Polis de alandaki güvenlik önlemlerini artırdı.