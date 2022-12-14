Akşener yola çıktı: Saraçhane’de görüşürüz

İYİ Parti Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu’na destek için Ankara’dan Saraçhane’ye yola çıktığını duyurdu.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında kamu görevlisine hakaret ettiği iddiasıyla açılan davanın bugünkü duruşması görülüyor. İmamoğlu, duruşmanın ertelendiği saat 16:00’da, ‘16 milyon İstanbulluyu’ Saraçhane’ye davet etti.

İmamoğlu’na Akşener’den de destek geldi. Akşener, Twitter’dan fotoğrafını paylaşarak ”Ankara’dan yola çıktım, Saraçhane’de görüşürüz” dedi.