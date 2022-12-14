TİP, İmamoğlu’yla dayanışma için Saraçhane’ye gidiyor

Türkiye İşçi Partisi (TİP), merkez yürütme kurulu üyeleri ve İstanbul il örgütüyle, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’na destek vermek için Saraçhane’de olacağını duyurdu.

Türkiye İşçi Partisi Saraçhane’de olacak. (TİP)

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında kamu görevlisine hakaret ettiği iddiasıyla açılan davanın bugünkü duruşması görülüyor. İmamoğlu, duruşmanın ertelendiği saat 16:00’da, ‘16 milyon İstanbulluyu’ Saraçhane’ye davet etti.

İmamoğlu’nun bu açıklamasından sonra birçok isim dayanışma için Saraçhane’de olacağını duyurdu.

TİP’in açıklamasında, “Türkiye İşçi Partisi (TİP) Merkez Yürütme Kurulu üyeleri ve İstanbul İl Örgütü, Ekrem İmamoğlu’nun yargılandığı davaya ilişkin, halk iradesine sahip çıkmak ve dayanışma göstermek için bugün saat 16:00’da Saraçhane’de olacaktır” dendi.