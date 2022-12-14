İmamoğlu davasına bakan hakim ve savcının AKP’lilerle fotoğrafları ortaya çıktı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun ceza aldığı davaya bakan hakim ve savcının AKP’li yöneticilerle fotoğrafları ortaya çıktı.

Mehdi Komşul (en solda) ve Nezir Özalp (en sağda). Fotoğraf: Twitter

İmamoğlu’na kamu görevlisine hakaretten açılan davada iki yıl yedi ay 15 gün ceza verildi. TCK’nin 53’üncü maddesinden de ceza alan İmamoğlu için ‘siyasi yasak’ süreci başladı.

Kararda istinaf ve Yargıtay yolu açık. Ceza istinafta kesinleşirse Yargıtay’da temyiz hakkı da kullanılabilecek. Ceza üç yıldan az olduğu için İBB başkanı hapse girmeyecek. Yargıtay cezayı onarsa bir İBB başkanı işlemler cezaevine girip çıkacak, belediye başkanlığı ve CHP üyeliği düşecek.

Kararın, iktidar baskısıyla alındığı eleştirileri gelirken dava hakimi ve savsısının AKP’li yöneticiyle fotoğrafları ortaya çıktı.

Gazeteci Barış Pehlivan’ın paylaştığı fotoğrafta Hakim Mehdi Komşul ve AKP Sancaktepe Halkla İlişkiler birim Başkanı Nezir Özalp bulunuyor.

Komşul’un, 2015’te Alaattin Çakıcı’nın yeğeni Cihan Çakıcı’nın davasına baktığı da ortaya çıkmıştı.

Foto 1: En soldaki İmamoğlu davasının hâkimi Mehdi Komşul, en sağdaki AKP Sancaktepe yöneticisi Nezir Özalp.

Foto 2: En soldaki AKP Sancaktepe ilçe yöneticisi Nezir Özalp ve eski İBB Başkanı Kadir Topbaş.

Foto 3: AKP Sancaktepe ilçe yöneticisi Nezir Özalp'in Twitter sayfası. pic.twitter.com/DTkNDo1KIS — Barış Pehlivan (@barispehlivan) December 14, 2022

Savcının da fotoğrafları çıktı

Daha sonra yeni fotoğraflar paylaşan Pehlivan, ceza isteyen savcı Furkan Okudan’ın da AKP Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı’nın yeğeni olduğunu belirtti.

Pehlivan ayrıca Okudan’ın nikahını da AKP Samsun Belediye Başkanı Mustafa Demir’in kıydığına ait fotoğrafı paylaştı.