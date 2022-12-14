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Yaramazlara biraz batar!

Karar sonrası İmamoğlu’na ilk destek ziyareti Akşener’den

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu’na ceza almasından sonra ilk destek ziyareti İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’den geldi.

Fotoğraf: İBB

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun iki yıl yedi ay 15 gün hapis ve siyasi yasakla cezalandırılması infial yarattı.


İmamoğlu’na kamu görevlisine hakaretten açılan davada iki yıl yedi ay 15 gün ceza verildi. TCK’nin 53’üncü maddesinden de ceza alan İmamoğlu için ‘siyasi yasak’ süreci başladı.

Kararda istinaf yolu açık. Ceza üç yıldan az olduğu için İBB başkanı hapse girmeyecek. İstinaf cezayı kesinleştirirse İBB başkanı işlemler için cezaevine girip çıkacak, belediye başkanlığı ve CHP üyeliği düşecek.

Karar üzerine İBB binasının bulunduğu Saraçhane’de izdiham oluşurken Twitter’dan da yoğun tepkiler yükseliyor.

İmamoğlu’nun karar çıkmadan herkesi Saraçhane’ye çağırmasından sonra Ankara’dan yola çıkan Akşener de İmamoğlu’yla bir araya gelip desteklerini sundu.

102 yaşındaki yazar, çevirmen, hukukçu, sosyolog, siyaset ve iletişim bilimci Nermin Abadan Unat da Saraçhane’ye geldi.
Fotoğraflar: İBB

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Akşam Postası / 14 Aralık 2022

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