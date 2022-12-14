Abdülkadir Selvi’ye göre Erdoğan, ‘İmamoğlu kararı’na üzülecek

İktidara yakınlığıyla bilinen gazeteci Abdülkadir Selvi, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkındaki mahkumiyet kararına üzüleceğini öne sürdü.

Fotoğraf: Diken/AA

İmamoğlu yerel seçim sürecinde Yüksek Seçim Kurulu üyelerine ‘ahmak’ dediği gerekçesiyle kamu görevlisine hakaretten açılan davada iki yıl yedi ay 15 gün cezasına çarptırıldı. Ayrıca İmamoğlu hakkında ‘siyasi yasak’ süreci başlatıldı.

Karar temyize açık. Ceza üç yıldan az olduğu için İBB başkanı hapse girmeyecek. Ceza onanırsa bir günlüğüne cezaevine girip çıkacak. Ancak belediye başkanlığı ve CHP üyeliği düşecek.

Karar üzerine binlerce kişi İBB binasının bulunduğu Saraçhane’ye akın etti. İmamoğlu’nun mahkumiyeti Twitter’da da infiale yol açtı. Hemen hemen tüm parti liderleri kararı yerden yere vururken iktidar blokundan henüz yorum yapılmadı.

CNN Türk’teki Tarafsız Bölge programına katılan Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi, İBB başkanıyken okuduğu bir şiirden ötürü hapse atılan Erdoğan’ın karara üzüleceğini öne sürdü.

Selvi ayrıca kararı ‘altılı masa’nın iradesine bir müdahale olarak değerlendirdi.