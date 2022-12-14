Erkan Baş, İmamoğlu kararında Erdoğan’a seslendi: Seni yeneceğiz

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında verilen hapis cezası ve siyasi yasağa tepki gösteren Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a “Seni yeneceğiz” dedi.

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İmamoğlu’na kamu görevlisine hakaretten açılan davada iki yıl yedi ay 15 gün ceza verildi. TCK’nin 53’üncü maddesinden de ceza alan İmamoğlu için ‘siyasi yasak’ süreci başladı.

Karar infial yaratırken siyasi parti liderlerinden de üst üste tepkiler geliyor. TİP lideri Baş’ın tepkisi şöyle:

“Milyonlarca yurttaşın iradesine kimse karşı koyamaz. Ne yaparsan yap seni yeneceğiz @RTErdogan . Ülkemizi bu karanlıktan mutlaka kurtaracağız. #İstanbulYargılanıyor“

Milyonlarca yurttaşın iradesine kimse karşı koyamaz.



Ne yaparsan yap seni yeneceğiz @RTErdogan .



Ülkemizi bu karanlıktan mutlaka kurtaracağız.#İstanbulYargılanıyor https://t.co/meE5eEDpGb — Erkan BAŞ (@erkbas) December 14, 2022

Ne olmuştu?

Seçim sonuçlandıktan sonra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 4 Kasım 2019’da İmamoğlu’nun bir konuşmasından dolayı “Avrupa Parlamentosu’na gidip Türkiye’yi şikayet eden ahmağa söylüyorum; bunun bedelini bu millet sana ödetecek. Yazıklar olsun” demişti.

Aynı gün, Soylu’nun bu sözleri sorulan İmamoğlu şöyle konuşmuştu: “31 Mart’ta seçimi iptal edenler ve dünyada, Avrupa’da onların gözünde nereye düştüğümüz noktasında, o olan biten şeylere baktığımızda, tam da 31 Mart’ta seçimi iptal edenler ahmaktır, önce oraya bir odaklansın.”

Bu sözlerinin ardından İmamoğlu’nun sözleriyle YSK üyelerine ‘alenen hakaret ettiği, kurul üyelerinin onur, şeref ve saygınlığını rencide edecek nitelikte olduğu’ iddiasıyla cezalandırılması istemiyle dava açılmıştı.

İmamoğlu’nun 15 ay 15 günden dört yıl bir aya kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.

İmamoğlu’ysa ‘ahmak’tan kastının Soylu olduğunu söylemişti.